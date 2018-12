In Achstetten sind die Retter am schnellsten

Wer in der Region Laupheim einen Herzinfarkt erleidet, der ist am besten dran, wenn er oder sie sich gerade in Achstetten aufhält. Denn in dieser Gemeinde waren Rettungswagen in diesem Jahr am schnellsten vor Ort, hat eine Erhebung des SWR ergeben. Vielleicht ist auch Burgrieden empfehlenswert, denn die Gemeinde ist die einzige im nördlichen Kreis Biberach, in der 2017 die vom Gesetzgeber vorgegebene Hilfsfrist eingehalten worden ist. Ansonsten gilt auch in der Region, was landesweit erkennbar ist: Beim Tempo der Rettungsdienste muss zugelegt werden, um auch nur gesetzliche Vorgaben zu erfüllen – die medizinisch gewünschten Fristen werden fast nirgends eingehalten.

In einer groß angelegten Studie des SWR wird beleuchtet, wovon das Leben im Ernstfall abhängen kann, nämlich die Zeit, in der Rettungs- oder Notarztwagen nach einer Alarmierung beim Opfer eintreffen. Die Studie bricht die Fahrtzeiten bis auf einzelne Kommunen herunter und vergleicht sie mit den vorgegebenen Fristen. Von denen gibt es zwei: die gesetzliche und die medizinische. Laut Vorgabe des Gesetzgebers gilt das Soll als erfüllt, wenn in 95 Prozent der Fälle Hilfe innerhalb von 15 Minuten vor Ort ist. Strenger ist die sogenannte medizinische Frist – ein Wunsch der Mediziner – die von zehn Minuten in 95 Prozent der Fälle ausgeht. Sie wird landesweit nur in Ausnahmefällen eingehalten.

Vergleichsweise stehen die sechs Kommunen in der Region Laupheim nicht einmal schlecht da: In Laup-heim, Achstetten, Burgrieden und Schwendi erreichten die Rettungsdienste im Jahr 2017 Werte von über 90 Prozent – was etwa dem kreisweiten Durchschnitt von 93 Prozent entspricht. Nur Mietingen und Wain liegen deutlich darunter.

Auffällig in der Statistik: Nachdem Laupheim, wo es eine Rettungswache gibt, mit 91,1 und 92,3 Prozent in den vorherigen Jahren gut abgeschnitten hat, ist der Wert in der ersten Jahreshälfte 2018 auf 88,1 Prozent abgefallen. Ähnliches ist in Burgrieden laut der Studie passiert: Dort fielen die Werte von fast 100 Prozent in den Jahren 2016 und 2017 auf 86,1 in diesem zurück. Demnach hat Wain auch einen Negativtrend bei den Hilfsfristen erlebt. Wurden die 2016 noch zu 91 Prozent eingehalten, waren es 2017 nur noch 85,1 Prozent. Auffällig auch: Während Schwendi mit der Rettungswache in Orsenhausen im Jahr 2017 auf 90,7 Prozent kam, waren es in Wain nebenan nur 85,1 Prozent.

Für solche Schwankungen hat Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdiensts, in Biberach, keine Erklärungen – was an einem einfachen Grund liege, wie er auf Anfrage betont, ihm seien solche bis auf die Gemeinde heruntergebrochene Werte unbekannt. Tatsächlich werde die Einhaltung der Hilfsfristen nur auf Kreisebene erhoben. Daher könne er Gemeinde-Daten nicht kommentieren: „Das ist für uns nicht nachvollziehbar.“ Edgar Quade, Leiter der Einsatzleitstelle in Biberach, erklärt, er könne die einzelnen Daten ebenfalls nicht kommentieren – aber er habe punktuell eigene Statistiken erstellt und sei zu ganz anderen Daten gekommen. „Das ist aus meiner Sicht nicht belastbar“, kommentiert er die SWR-Zahlen.

Trotz großer Investitionen

Beide räumen aber ein, dass die gesetzliche Frist von 15 Minuten in weniger als 95 Prozent der Fälle eingehalten werde konnten – obwohl gerade in den letzten Jahren massiv in die Ausstattung des Rettungswesens investiert worden sei. Den Bemühungen stehe aber schlicht ein Trend gegenüber, der Sorgen bereite: Es gebe immer mehr unnötige Rettungsfahrten, weil Rettungswagen als einfacher medizinischer Service wahrgenommen würden (die SZ berichtete). Seit 2013 steigerte sich deren Zahl um fast 70 Prozent auf gut 11 500 Einsätze in diesem Jahr. Mutschler: „Diese Steigerung frisst den Effekt wieder auf, den die Investitionen bringen.“