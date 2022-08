Im siebten Tennis-Himmel

Die Damen 50 um Mannschaftsführerin Jutta Herzog haben in der Verbandsstaffel im letzten Saisonspiel den Aufstieg in die Oberligastaffel, der zweithöchsten Staffel in Württemberg, klar gemacht. Der Durchmarsch von der Verbandsstaffel ist gleich im ersten Anlauf gelungen. Dies teilt die Vereinsführung mit und gibt zudem einen Überblick über die abschließenden Ergebnisse der Teams des TC Laupheim:

Verbandsstaffel Damen 50: TC DA Laupheim – TC Langenau 4:2. Uli Dilger, Susi Reiff und Judith Gebert konnten ihre Einzel souverän gewinnen. Jutta Herzog musste sich einer starken Gegnerin geschlagen geben. Den noch fehlenden Punkt zum sicheren Aufstieg in die Oberligastaffel holten Jutta Herzog und Dorothea Huber im Doppel. Uli Dilger und Susi Reiff unterlagen ihren Gegnerinnen im Doppel denkbar knapp im Match Tiebreak. Die Freude im Laupheimer Lager war riesengroß und die Mädels ließen die Sektkorken knallen. Oberliga wir kommen.

Bezirksoberliga Damen 1: TC Sigmaringen – TC DA Laupheim 3:6. Am letzten Spieltag der Saison fuhren die Damen 1 ihren ersten Sieg ein. Die Punkte im Einzel holten Joanna Mazunov, Joana Burkard, Selina Dilger und Nina Kienhöfer. In den Doppeln waren die Paarungen Joana Burkard / Alexandra Herzog und Kerstin Baier / Nina Kienhöfer erfolgreich. Am Ende war der 5. Platz in der Gruppe erreicht.

Kreisstaffel 1 Damen 2: TA Spfr. Schwendi – TC DA Laupheim 6:0. Gegen die gut aufgestellten und bereits als Aufsteiger feststehenden Damen aus Schwendi war man chancenlos. Trotzdem wurde um jeden Punkt auf dem roten Sand gekämpft. Am Ende der Saison steht ein guter sechster Platz für die umgekrempelte Damen 2 Mannschaft unter der Führung von Marion Mulde.

Kreisklasse 1 Herren 1: TC DA Laupheim – TA SV Orsenhausen 2:7. Die neu gegründete 6er Mannschaft um Mannschaftsführer Stefan Schreiber hatte am letzten Spieltag die Herren aus Orsenhausen zu Gast. Es ging um den rettenden fünften Tabellenplatz. Trotz großem Kampf und engen Matches führte Orsenhausen bereits nach den Einzeln uneinholbar mit 5:1. Den Siegpunkt für die Laupheimer holte Jan Staudenecker. Den zweiten Punkt für die Laupheimer sicherte die Doppelpaarung Wolfgang und Maxi Netzer.

Bezirksoberliga Herren 55: SPG Inneringen/Hettingen/Ver.Stadt – TC DA Laupheim 6:3. Am letzten Spieltag ging es für die Herren 55 nach Inneringen. Die Saison war geprägt von Verletzungen und Corona Fällen. Auch hier gaben die Herren 55 wieder ihr Bestes und fighteten um jeden Punkt. Beim Stand von 4:2 für Inneringen nach den Einzeln war der Sieg noch möglich. Die zwei Punkte im Einzel erkämpften sich Wolfgang Netzer und Jörg Brill. Bei den nun folgenden drei Doppeln konnte nur die Paarung Wolfgang Netzer / Jürgen Wenske punkten. Am Ende reichte es lediglich für Platz 4 in der Gruppe.