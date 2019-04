Im Naturschutzgebiet Osterried bedroht das Treiben der Biber seltene Pflanzen

Stefanie (Name von der Redaktion geändert) steht strahlend in der Tür ihrer Wohnung in einem Vierfamilienhaus in der Ravensburger Schussensiedlung und bittet hinein: Durch einen schmalen Flur geht sie in die helle Küche mit Esstisch und weiter ins kleine Wohnzimmer. Ein Ecksofa bestimmt den Raum. An der Wand hängt ein Fernsehbildschirm. Den wenigen verbliebenen Platz nimmt ein Wäscheständer ein. Die Wohnung ist klein, aber für Stefanie großes Glück.