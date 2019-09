Im Laemmle-Kino funkte es: Laupheimer Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit

Maria Theresia und Manfred Ott aus Laupheim haben vergangene Woche ein seltenes Jubiläum gefeiert: ihre Diamantene Hochzeit. Am 18. September, vor genau 60 Jahren, gaben sie sich das Ja-Wort. Und ein weiteres Fest macht dieses Datum zu etwas Besonderem: Manfred Ott kam am 18. September auf die Welt und wurde dieses Jahr 81 Jahre alt.

Dieses Doppeljubiläum feierten die beiden mit einem Kurzurlaub am Bodensee, sodass Stadtrat Clemens Graf Leutrum von Ertingen erst am Dienstagvormittag die Glückwünsche der Stadt, des Landrates und des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überbringen konnte. Auch ein stattlicher Präsentkorb gehörte zu den Geschenken.

Das Alter sieht man dem Ehepaar Ott nicht an und beide erfreuen sich noch einer guten Gesundheit. „Ich kann halt nicht mehr soweit gehen“, schränkt Maria Theresia Ott ein, die im Frühjahr 82 Jahre alt wurde.

Im Laemmle-Kino getroffen

Beide sind in Laupheim aufgewachsen und ihr Leben lang geblieben. Kennengelernt haben sie sich im alten Laemmle-Kino, erzählt Manfred Ott. Einer seiner Freunde habe ihn, der damals eher etwas schüchtern gewesen sei, auf drei Mädels aufmerksam gemacht. Er traute sich und sprach Maria Theresia an.

Ein Jahr später wurde geheiratet. „Wir haben bettelarm angefangen und nach der Hochzeit gemeinsam nur ein Zimmer bewohnt“, erinnert sich der Jubilar. Später kam ein zweites Zimmer hinzu. In die Lehre ging Manfred Ott bei Fahrrad-Fischbach, später arbeitete er bei der Firma Kekeisen und ab 1961 bis zur Rente bei der Firma Bölkow.

Eine Erbschaft ermöglichte dem Ehepaar, in der Bahnhofstraße ein Haus zu bauen, in das die Familie 1965 eingezogen ist. Maria Theresia Ott arbeitete früher in der Haarfabrik Fischbach. Als der erste Sohn geboren wurde, blieb sie zu Hause. Ein zweiter Sohn folgte und Maria Theresia Ott kümmerte sich um das Haus, die Kinder und den Garten.

Der Garten kann sich mit seinen fast 1000 Quadratmetern wirklich sehen lassen. Inzwischen arbeitet darin überwiegend Manfred Ott. „Der Garten ist mein Leben und er hält mich fit“, sagt er. Ein Teil des Gartens ist dem Gemüse vorbehalten, auf der anderen Hälfte wachsen von ihm selber gezogene Blumen.

„Bei mir kommt keinerlei Dünger zum Einsatz und trotzdem wächst alles prächtig. In diesem Jahr konnten wir sogar 30 Kilo grünen Spargel ernten“, erklärt er. „Wir versorgen uns quasi selber und in reiner Bioqualität.“ Auch im Haus macht Manfred Ott alles selbst. „Bis auf das Elektrische, das erledigt einer unserer Söhne.“

Mit ihrem Leben sind sie sehr zufrieden, meinen die Eheleute einmütig. „ Glücklich sein und miteinander auskommen, das ist das Wichtigste.“