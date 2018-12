Im großen Feld tollen fünften Platz erschwommen

Bei den Deutschen Schwimm-Kurzbahnmeisterschaften der Masters waren auch Schwimmer aus Laupheim dabei – und brachten gute Platzierungen mit heim bringen.

Über 1000 Personen waren für den hochkarätig besetzten Wettkampf gemeldet, unter ihnen auch zwei Schwimmer des TSV Laupheim. Andreas Bayer (Altersklasse 50) begann den Wettkampf am Samstagmorgen mit 100m Lagen (01:15,57 Min.). Danach konnte er auf der für ihn ungewohnten 50m Rücken-Strecke (35,68 Sek.) mehr als überzeugen.

Es folgten weitere Starts über 50m Freistil (28,04 Sek.) und 50m Schmetterling (32,10 Sek.). Auf der 50m Brust-Strecke schlug er nach 35,70 Sekunden am Beckenrand an, was seine beste Einzelplatzierung, nämlich Platz 9, bedeutete. Alle Stecken zusammen ergaben den kleinen Mehrkampf. Dabei konnte Andreas Bayer in seiner Altersklasse einen überragenden fünften Platz erreichen.

Ebenfalls für den TSV startete Patrick Seidler in der Altersklasse 20. Auch er begann seinen Wettkampf auf der 100m Lagen-Strecke und konnte nach 1:08,20 Min. zufrieden aus dem Becken steigen. Diese Zeit bedeutete gleichzeitig seine beste Einzelplatzierung (Platz 36). Nachdem er über 50m Freistil (27,09 Sek.) und Schmetterling (29,08 Sek.) aufgrund kleiner Fehler nicht seine Bestleistungen abrufen konnte, fand er dennoch einen versöhnlichen Ausklang, als er über 100m Freistil nach 59,38 Sekunden gestoppt wurde.

Mit eines der Highlights für die Laupheimer Schwimmer war, dass sie einen Masters-Weltrekord live miterleben durften. Damit hat das Wettkampfjahr 2018 ein würdiges Ende gefunden.