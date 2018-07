Im Gespräch: Ein Ärztehaus an der Kreisklinik Laupheim

Zwei zentrale Themen beschäftigen den niedergelassenen Hausarzt Dr. Harald Rothe, wenn es um die Zukunft des medizinischen Versorgungsangebots in Laupheim geht. Erstens: „Wir brauchen eine hohe Qualität an der Kreisklinik.“ Die sei auf Dauer nur gewährleistet, wenn möglichst viele Haus- und Fachärzte eng mit dem Krankenhaus kooperieren – „eine Rundumversorgung ist das Ziel“. Und zweitens: „Wir benötigen attraktive Ausbildungsplätze für angehende Ärzte.“ Nur so könne man dem bedrohlichen Mangel an Nachwuchskräften begegnen.

Auf Rothes Initiative haben jetzt zehn niedergelassene Ärzte mit Leitenden Ärzten der Kreisklinik und der Klinikverwaltung die personelle Situation und Formen der Zusammenarbeit diskutiert. Gerne habe man den Ball aufgegriffen, sagt der Kliniken-Geschäftsführer Hartmut Masanek, denn die Debatte um die Fortentwicklung der Kreiskliniken habe deutlich gezeigt: „Nur gemeinsam kann man ein gutes und patientenorientiertes Versorgungsangebot für die Menschen in Laupheim erreichen.“

Mit den niedergelassenen Ärzten wolle man nun intensive Gespräche über die Strukturen einer künftigen Zusammenarbeit führen, sagte Masanek der Schwäbischen Zeitung. Ambulante und stationäre Angebote sollen verstärkt aufeinander abgestimmt und ergänzt werden. Ziel sei ein gemeinsames inhaltliches Konzept.

Masanek bestätigte Überlegungen, ein Ärztehaus an die Kreisklinik Laupheim anzugliedern, bei Bedarf in einem Anbau. Es gebe Interessenten. „Jeder niedergelassene Arzt, der seine Praxis an die Kreisklinik Laupheim verlegen möchte, ist herzlich willkommen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Kliniken Landkreis Biberach GmbH. In die Planung könne man kurzfristig einsteigen.