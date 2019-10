Im Farbenrausch: Kreativ-Kreis stellt aus

Im Rausch der Farben sind die Künstler des „farbenfroh“-Kreativ-Kreises-Laupheim in den vergangenen Monaten gewesen. Die Werke, die dabei entstanden sind,, zeigen sie von Freitag, 8. November, bis Sonntag 10. November, in der städtischen Galerie Schranne in Laupheim. Es wird also wieder sehr bunt dort, kündigt der Kreativ-Kreis an.

„Im Farbenrausch“ lautet dann auch das Motte der Gemeinschaftsausstellung von Elisabeth Ackermann, Waltraud Bischof, Renate Denzel, Lis Hauel, Regine Helle, Jürgen Nommensen, Kurt Schlichthärle, Petra Sorg und Jürgen Streckfuß. Zusätzlich hat jeder ein Bild in der Größe 50 mal 60 Zentimeter als Hoch- oder Querformat zum diesjährigen Sonderthema „Tiere“ erstellt. Das Thema wurde wie in den vergangenen Jahren aus einem großen Themenblock ausgelost. Daneben werden Bilder präsentiert, die aus Lust und Laune heraus entstanden sind.

Von Aquarell bis Öltechnik

Auf die Besucher der Ausstellung warten bei freiem Eintritt rund 90 neue Bilder. Zu sehen sind Werke mit neun verschiedenen „Handschriften“, Kunstauffassungen und Malstilen. Die Schau zeigt, wie verschieden jeder der Akteure mit den Themen umgeht und sie präsentiert. Die einzelnen Kompositionen reichen von Aquarell-, Pastell-, und Acrylmalerei bis zur Misch- und Öltechnik. Erstellt werden die Werke auf Papier, Leinwand oder Malplatten.

Neue Materialien ausprobiert

Bei der Motivsuche sind den Künstlern keine Grenzen gesetzt. Sie lassen sich durch eigene Fantasien, die Natur, Fotos und Tagesereignisse anregen und inspirieren. Es macht ihnen Spaß, mit den Techniken zu spielen, neue Strukturen zu finden und dabei andere Materialien zu verwenden. Auch zeigt sich, dass jeder seinen eigenen Stil und seine Lieblingsmotive hat. Zum gemeinsamen Malen treffen sich die Mitstreiter des insgesamt elfköpfigen Kreativ-Kreises nun schon mehr als 20 Jahre im Werkraum der Ivo-Schaible-Schule in Baustetten. Dort geben sie sich gegenseitig hilfreiche Tipps, die dann in aktuellen Werke ein- und umgesetzt werden.

Die Akteure sind allesamt Autodidakten. Ergänzt werden diese Kenntnisse durch den Besuch zahlreicher Kurse und Workshops bei anderen Künstlern in der Region.