Am dritten Adventssonntag hatte der Männergesangverein Concordia Untersulmetingen zu einer besinnlichen Stunde zur Adventszeit in die Niederkirch eingeladen. Die dunkle Kirche war gut besucht, als der zwanzigköpfige Männerchor unter Leitung von Alexander Lotz im Kerzenschein mit dem Stück „Es kam ein Engel“ das Konzert eröffnete. Diakon Uli Körner bereicherte die Veranstaltung mit mehreren geistlichen Impulsen, so zum Beispiel der Geschichte „Wehnacht“.

Beim Lied „Ein Stern ward angezündet“ ging das Licht in der Kirche an und die Besucher durften bei „Wir Sagen auch an, den lieben Advent“ mitsingen. Mit weiteren weihnachtlichen Stücken wie „Maria durch ein Dornwald ging“ , „Fest der Freude“ oder „Im Dunkel naht die Weihnacht“ wurden die Gäste auf die besinnliche Zeit eingestimmt. Nach dem Segen und dem gemeinsamen „Es kommt ein Schiff geladen“ sang der Chor zum Abschluss ein Ave Maria auf Latein, bevor er mit großem Applaus verabschiedet wurde.