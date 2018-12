Im Dezember 1928 wurden die ersten Doppelzentner Gerste eingeweicht

90 Jahre Mälzerei Zimmermann: Aus Anlass dieses Jubiläums sind ehemalige und aktive Mitarbeiter, Freunde sowie die Familie Zimmermann in der „Rose“ in Berg zusammengekommen. Weggefährten, die sich zum Teil mehr als 40 Jahre lang um das Unternehmen besonders verdient gemacht haben, wurden im Rahmen der Veranstaltung vom heutigen Seniorchef Ludwig Zimmermann gewürdigt.

Gefeiert wurde dort, wo die familiären Wurzeln liegen. Norbert Zimmermann konnte als Zweitältester der „Rose Berg“ im Jahr 1898 das Gasthaus „Zum Weißen Rößle“ mit Landwirtschaft und Brauerei in Baustetten erwerben. Selbst brauen durfte er nicht, denn er sollte das Bier der elterlichen Brauerei aus Berg bei sich ausschenken.

Sein Sohn Ludwig erbte nach dem frühen Tod der Eltern die stillgelegte Brauerei. Er erlernte bei seinem Onkel in Berg ebenfalls das Brauerhandwerk. Zurück in Baustetten, beschloss er, in den vorhandenen Tennen eine Mälzerei einzurichten. Am 4. Dezember, dem „Barbaratag“ des Jahres 1928, wurden die ersten Doppelzentner Gerste eingeweicht.

Bald nach den ersten Ausbaumaßnahmen in den Jahren 1935 bis 1938 wurde die Malzproduktion infolge des Krieges eingeschränkt. Der Betrieb unterlag der Zwangsbewirtschaftung und musste hauptsächlich Malzkaffee und Kaffee-Ersatzmischungen produzieren. Für das jetzt noch erlaubte Dünnbier brauchte man nur wenig Malz. Erst ab 1948 wurde der eigentliche Mälzereibetrieb wieder aufgenommen. Mit zuverlässigen Mitarbeitern und gleichmäßig gutem Malz, hergestellt aus regionaler Braugerste, konnte Ludwig Zimmermann den Kundenkreis schnell erweitern. Verträge mit Erzeugern sicherten den Braugerstenanbau. Investitionen in die Technik waren erforderlich.

Nach dem Eintritt seines Sohnes Ludwig entwickelte sich der Betrieb im Lauf der Zeit zu einer der bedeutendsten familiengeführten Mälzereien im Süden. Mehr als 100 kleine und große Brauereien in Süddeutschland, Österreich, der Schweiz und Italien zählen heute zum festen Kundenkreis.

Täglich etwa 100 Tonnen

Die tägliche Verarbeitungsmenge beträgt inzwischen etwa 100 Tonnen. Lieferanten sind private Landhandelsbetriebe aus der Region sowie die in der Umgebung ansässigen Genossenschaften.

Wesentliche Investitionen in Produktsicherheit und Lagerhaltung sowie nachhaltiges Energie- und Qualitätsmanagement werden die nächsten Jahre prägen. Heute arbeiten zwei Generationen der Familie mit qualifizierten Mitarbeitern zusammen, um den vielfältigen gesetzlichen Anforderungen und den besonderen Wünschen der Kunden gerecht zu werden, gemäß dem Firmenmotto: „Zimmermann-Malz – dem guten Bier zuliebe“.