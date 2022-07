Ilka Hummel und Pascal Kreyser sind die Jahrgangsbesten

An der Laupheimer Berufsschule haben Schüler verschiedener Fachrichtungen ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Im kaufmännischen Bereich wurden Berufskollegiaten und Berufsfachschüler verabschiedet, in der Abteilung Chemie nahmen frisch gebackene Chemisch-Technische Assistenten (CTA) ihre Zeugnisse in Empfang. Den Preis des Landrats bei den Chemisch-Technischen Assistenten (CTA) erhielt Pascal Kreyser als Jahrgangsbester. Bei den Kaufleuten war Ilka Hummel, Klasse BK 1; Jahrgangsbeste. Sie erhielt ebenfalls den Preis des Landrats.

Die Absolventen: Kaufmännisches Berufskolleg 1: Joana Bava; Jasmin Berg; Janet Ceylan; Genrijs Cvetkovs-Ruduss; Daniel Dorn; Andrea Git; Justin Hartig; Sabrina Hecht; Marcel Herold; Ilka Hummel; Vanessa Kiesle; Zehra Kilic; Matilda Knapp; Ilina Leneschmidt; Hannah Müller; Jana Schneemayer; Alice Tasgin; Ceyda Tasgin; Nicole Thomas.

Berufskolleg CTA: Khalil Bazzara; Nico Brecht; Olivia Hoffmann; André Johann; Julia Maria Krawczynska; Pascal Kreyser; Jan Miller; Felix Röhm; Florian Schuhmacher;

Berufsfachschule Wirtschaft: Ahmad Arafa; Angelina Blattner; Madeleine Geiger; Gabrijela Italo; Mihaela Italo; Jasin Krasniqi; Pauline Marquart; Valerie Müller; Tarik Nokic; Ivica Pilicic; Samuel Rapp; Marco Reimer; Kim Leonie Schubert; Kristina Sinik.