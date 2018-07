„Ich war gerne Pfarrer in Laupheim“

17 Jahre hat Hermann Müller als Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Laupheim gewirkt, am Sonntag wird er verabschiedet. Im SZ-Interview zieht der 65-jährige Seelsorger Bilanz und äußert sich zu seinen Zukunftsplänen.

SZ: Herr Müller, wie verbringen Sie die letzten Wochen im Pfarrhaus?

Müller: Meine Frau und ich sind eifrig am Packen.

SZ: Sie zieht es zurück nach Heidenheim. Wann steht der Umzug an?

Müller: Am 22./23. August kommt der Möbelwagen. Bis dahin mache ich noch die Urlaubsvertretung für Pfarrerin Martina Servatius.

SZ: Ihr Ruhestand beginnt ja erst im Februar 2019. Was für Aufgaben übernehmen Sie bis dahin in Heidenheim?

Müller: Ich vertrete eine Kollegin, die in den Mutterschutz geht. Außerdem übernehme ich die Gottes- und Besuchsdienste in einem Seniorenheim in Giengen an der Brenz und unterrichte im Fach Religion an einer Schule in Königsbronn.

SZ: Das hört sich an, als wären Sie auch in den nächsten Monaten beruflich noch ausgelastet.

Müller: Ein Vorteil ist, dass ich schon mal die Menschen und Strukturen in meinem neuen kirchlichen Umfeld kennenlerne. Ich werde ja auch als Ruheständler hier und da mal einspringen.

SZ: Haben Sie Pläne für die Zeit ab Februar?

Müller: Ich habe vor, das Wort Ruhestand ernst zu nehmen, und freue mich darauf, auf der Schwäbischen Alb zu wandern und nicht mehr andauernd Termine wahrnehmen zu müssen. Termine bedeuten ja immer auch Menschen. Um sich diesen Menschen gebührend widmen zu können, sollte der Kalender nicht zu voll sein.

SZ: Fällt der Abschied von Laupheim schwer?

Müller: Die Verantwortung für die Gemeinde in andere Hände zu geben, das empfinde ich als Erleichterung. Die Jahre gehen ja nicht spurlos an einem vorüber. Der Abschied von Menschen, die einem etwas bedeuten, fällt immer schwer, doch gibt es heute ja Möglichkeiten aller Art, in Kontakt zu bleiben. Wir werden sicher regelmäßig unsere Enkel in Wain besuchen.

SZ: Sie waren 17 Jahre Pfarrer in Laupheim – eine erfüllte Zeit?

Müller: Am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange bleibe. Nach acht, neun Jahren wollte ich nochmal wechseln. Als dieser Zeitpunkt gekommen war, stand aber der Neubau des Gemeindehauses an. Da konnte ich schwerlich sagen, macht das mal allein. Auch die Geburt des ersten Enkels 2009 in Laupheim hat dazu beigetragen, dass wir geblieben sind. Aber natürlich muss es auch in der Gemeinde stimmen.

SZ: Es hat offensichtlich gepasst.

Müller: Ja. Ich war gerne Pfarrer in Laupheim. Wir haben eine tolerante Gemeinde und eine beglückende Bereitschaft mitzuwirken: im Kirchengemeinderat, im Evangelischen Jugendwerk und bei vielen anderen Aufgaben. Wenn wir unsere Ehrenamtlichen zum Neujahrsempfang einladen, dann sind das mehr als 200 Adressen.

SZ: Zu Beginn Ihrer Amtszeit in Laupheim bekam die evangelische Gemeinde eine zweite Pfarrstelle zuerkannt. Bleibt sie langfristig erhalten?

Müller: Ich denke schon. Die evangelische Gemeinde Laupheim gehört schließlich zu den wenigen, die wachsen. Natürlich haben wir Kirchenaustritte, 40 waren es im vergangenen Jahr, jeder einzelne schmerzt. Anderseits gab es Wiedereintritte und 60 Taufen. Wir haben viele junge Familien.

SZ: Was hat sich in 17 Jahren in Ihrer Tätigkeit als Seelsorger verändert?

Müller: Mir ist noch mehr bewusst geworden, wie elementar es für die Kirche ist, nahe bei den Menschen zu sein. Die Leute haben einen enormen Bedarf, sich mitzuteilen, suchen Rückhalt, Hilfe und Trost in einer komplexen Welt, in der viele einsam sind trotz weltweiter Kontakte am PC. Seelsorger sein heißt für mich, ihnen zuzuhören, ihre Sorgen zu teilen und fürsorglich zu handeln. Das ist mir im Lauf meines Pfarrerlebens immer wichtiger geworden.

SZ: Was hilft Ihnen, diesen Anforderungen zu genügen?

Müller: Für mich sind die Psalmen eine Kraftquelle, diese wunderbaren Gebete, die Jesus gebetet hat.

SZ: Als 2006 Rechtsextreme in Laupheim demonstrierten, haben Sie bei einer Gegenveranstaltung Stellung bezogen für Toleranz und Demokratie.

Müller: In solchen Fällen muss Kirche politisch sein. Rassismus steht in einem elementaren Gegensatz zum biblischen Glauben, und wir sollten Lehren aus der Vergangenheit ziehen.

SZ: Wie ist es um die Ökumene in Laupheim bestellt?

Müller: Sie ist auf einem sehr hohen Stand. Wir pflegen ein gutes Miteinander.

SZ: Welche Herausforderung hätte Sie noch gereizt in dieser Stadt?

Müller: Ich finde, die Schulen in Laupheim sind eine Größe, die von den Kirchengemeinden mehr wahrgenommen werden sollte. 3000 junge Leute! Da sollten wir präsenter sein und nach Wegen suchen, uns mit Angeboten einzubringen.