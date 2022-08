Laupheims Stadtpfarrer wird 90 - Warum er erwartungsvoll in die Zukunft blickt

Bernhard Löffler wird am heutigen Freitag 90 Jahre alt. Groß feiern möchte der frühere Laupheimer Stadtpfarrer seinen runden Geburtstag allerdings nicht. „Ich habe nichts Offizielles vor, dazu habe ich auch die Kraft nicht mehr“, sagte Löffler. Seinen Blick richtet er dennoch erwartungsvoll in die Zukunft. „Ich glaube fest daran, dass da noch was kommt.“

Wie nah Leben und Sterben beieinander liegen, verdeutlichte Löffler in einem Telefonat mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Am Montag feiern wir Mariä Himmelfahrt, am Donnerstag beerdigen wir meinen Bruder – typisch Leben“, sagte der Pfarrer. Sein Bruder Dr. Winfried Löffler, der frühere Oberbürgermeister von Rottenburg am Neckar, war am 11. August im Alter von 92 Jahren verstorben.

Noch viele Wurzeln in Laupheim

Bernhard Löffler wirkte als Stadtpfarrer von 1983 bis 1997 in Laupheim und Baustetten und hat nach eigener Aussage nach wie vor viele Wurzeln in der Stadt. Auch sein Diamantenes Priesterjubiläum feierte Löffler am Ostermontag 2017 in der Kirche Sankt Peter und Paul. Mit seiner langjährigen Haushälterin Marlies Schwärzler lebt er seit 23 Jahren in Wasserburg am Bodensee.

Nur eine private Feier

Seinen Geburtstag wird Bernhard Löffler im privaten Rahmen begehen. Er sei mittlerweile fast rund um die Uhr zu Hause, um seine Wegbegleiterin zu pflegen. „Wir sind jetzt seit 50 Jahren beieinander und sie hat mir ein Leben lang geholfen“, so der Priester. Nun sei es seine Pflicht, für seine langjährige Gefährtin zu sorgen. Er sei dankbar, dass man so füreinander da sein könne. „Doch meine Kräfte sind am Ende“, gibt er offen zu. „Mir würde es mit dem Leben reichen.“ Wie viel Zeit ihm noch bleibe, sei Gottes Entscheidung.

Nur Erinnern und Rückblick ist dem Priester zu wenig

Er habe „ein schönes und erfülltes Leben gehabt, aber ich glaube fest daran, dass da noch was kommt“, blickt der Jubilar hoffnungsvoll in die Zukunft. „Wenn wir abberufen werden, fallen wir nicht ins Nichts, sondern werden empfangen von einem liebenden Gott“, ist der Priester überzeugt. Er lese sehr viele Todesanzeigen und könne nicht verstehen, warum darin meist nur an das Leben der Verstorbenen erinnert werde. „Nur Rückblick, keine Hoffnung, keine Zukunft. Das ist mir einfach zu wenig“, sagt Löffler. Seine Gedanken gehen viel mehr nach vorne in eine Zukunft nach dem irdischen Leben. „Wenn er mich ruft, bin ich bereit. Ich hoffe, dass er für die sorgt, die ich zurücklasse.“