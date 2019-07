Hundert Rosen für die Hundertjährige

Bei Konstanz hat es in der Nacht auf Dienstag eine Reihe von Erdbeben gegeben. Das stärkste lag Messungen des Landeserdbebendienstes Baden-Württemberg zufolge bei 3,7 auf der Richterskala – und war in einem Umkreis von rund 20 Kilometern spürbar. Auch in Überlingen und Markdorf waren die Erdbewegungen zu spüren. Zahlreiche Menschen im Landkreis Konstanz und im Bodenseekreis wandten sich an die Polizei.

„Bei der Polizei sind rund 100 Anrufe eingegangen“, sagt Markus Sauter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.