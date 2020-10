Hubschrauber üben den Nachtflug im Raum Laupheim und Ulm

In der dunklen Jahreszeit starten die Hubschrauber des Hubschraubergeschwaders 64 in Laupheim vermehrt zu Flügen in der Nacht. Darauf weist die Pressestelle des in Laupheim stationierten Hubschraubergeschwaders 64 hin. Die Übungsflüge betreffen danach im Besonderen den Raum Laupheim und Ulm.

Training für Auslandseinsätze und Heimatschutz

„Die Besatzungen trainieren während dieser Flüge nicht nur für Auslandseinsätze, sondern auch für den Heimatschutz zur Unterstützung im Rahmen nationaler Katastrophenlagen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis.“