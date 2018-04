HSG Langenau-Elchingen gelingt die Revanche

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen schwachen Spielen war für die Laupheimer Württembergliga-Handballer am Samstag am Ende bei der 26:35-Niederlage gegen die HSG Langenau-Elchingen nichts zu holen. Zwar hielten die Rot-Weißen die Partie über weite Strecken bis zum 22:20 noch offen, ehe die Gastgeber in der Langenauer Pfleghof-Halle einen beeindruckenden Schlussspurt zeigten. Damit gelang den Gelb-Blauen die Revanche für die bittere Niederlage im Pokalfinale Anfang Januar, als Laupheim etwas überraschend den HVW-Pokal gegen die favorisierten Langenauer geholt hatte.

Neben der blitzsauberen Vorstellung von Kenan Durakovic mit insgesamt zehn Treffern war auch die Rückkehr von Linkshänder Robin Pohl nach seiner Knöchelverletzung ein Silberstreif am Horizont der Durststrecke, die die Laupheimer Handballer in der Rückrunde durchleiden. Bei zwei noch ausstehenden Partien gilt es für den HRW, die Position in der Tabellenmitte zu halten. Die HSG Langenau-Elchingen dagegen liegt dank ihrer fantastischen Rückrunde auf Platz drei und kann sogar noch in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen. Im Derby am Samstag allerdings waren beide Mannschaft die ersten rund 45 Minuten lang leistungsmäßig nicht so weit auseinander, wie es die Tabellensituation und das Endergebnis widerspiegeln.

Es entwickelte sich eine muntere Partie, ehe der Ex-Laupheimer Tobias Meiners am Kreis beim 12:8 erstmals einen Vorsprung von vier Treffern für seine HSG herauswarf. Rückraumschütze Robin Pohl zeigte bei seinen ersten Gehversuchen nach seiner Verletzung gleich, wie wichtig er für die Mannschaft ist, und erzielte prompt den Anschlusstreffer, Daniel Krämer konnte einen Strafwurf parieren. Doch die Gastgeber blieben am Drücker und kamen zu vielen einfachen Toren, auch dank ihrer gnadenlosen Effektivität vor dem Laupheimer Kasten.

Beim Stand von 15:12 wurden die Seiten gewechselt und als nach 40 Minuten die Rot-Weißen per Strafwurf auf 19:18 verkürzten, da schien erneut die kleine Sensation in der Pfleghof-Halle greifbar, zumal direkt im Anschluss ein Laupheimer Spieler allein aufs HSG-Tor zumarschierte. Doch diese Großchance auf den ersten Ausgleich seit den Anfangsminuten blieb ungenutzt, Langenau schlug zurück durch ihre besten Schützen Junginger und Schaden und erhöhte wieder auf 21:18. Kenan Durakovic und Luca Geiß verwandelten auf Laupheimer Seite zwar ihre Chancen, doch irgendwie war die vergebene Chance auf den Ausgleich der Bruch im Laupheimer Spiel.

Während die Langenauer nun wachgerüttelt schienen von der Vorstellung, Laupheim könnte erneut siegreich den Pfleghof verlassen, stieg bei den Rot-Weißen die Fehlerquote. Mit einem Zwischenspurt von 10:3 Toren klärten die Langenauer deutlich die Frage, wer in der Württemberg-Liga in dieser Saison im Bezirk die stärkste Truppe stellt. Bis zum 35:26-Endstand ließ die HSG nichts mehr anbrennen und die Laupheimer mussten an diesem Abend anerkennen, dass die deutlich bessere Mannschaft, trotz einer Leistungssteigerung, das andere Team war. Am kommenden Samstag steigt bereits das letzte Heimspiel der Saison gegen den TSV Bad Saulgau, bei dem sich die Laupheimer mit einer Aktion bei ihren Fans bedanken werden.