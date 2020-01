HRW will zu Hause ungeschlagen bleiben

Nach den beiden schweren Auswärtsspielen in Deizisau und in Fridingen haben die Handballer des HRW Laupheim zwar wieder Heimrecht, allerdings ist die Herausforderung nicht weniger groß: Mit der SG Lauterstein kommt eine Mannschaft an die Rottum, die auf dem zweiten Tabellenplatz der Handball-Württembergliga Süd steht. Die Begegnung findet am Sonntag um 18 Uhr in der Rottumhalle statt.

„Auch wenn das nochmal ein schwieriges Spiel wird wollen wir zu Hause weiterhin ungeschlagen bleiben und als Sieger vom Feld gehen“, gibt der Laupheimer Trainer Roland Kroll die Marschrichtung für diese Begegnung vor. Dabei setzt der HRW-Coach wieder auf die am vergangenen Wochenende gezeigte Leistungssteigerung bei der HSG Fridingen/Mühlheim, wo seine Mannschaft über weite Strecken der Partie geführt hat und erst in den Schlussminuten von den schon fast sicher geglaubten zwei Punkte doch noch einen abgeben musste. „Wir müssen auch gegen die SG Lauterstein konzentriert bleiben und auf unsere Chancen warten“, fordert Kroll.

Schließlich wollen die Rot-Weißen die guten Leistungen und die damit verbundenen Punkte nicht leichtfertig wieder hergeben, um am Ende der Saison weiterhin unter den ersten sieben Mannschaften der Württembergliga zu rangieren, die voraussichtlich zum Verbleib in dieser Klasse berechtigen.

Nur sechs Minuspunkte

Mit der SG Lauterstein kommt allerdings ein starker Gegner in die Rottumhalle. Während der gesamten Vorrunde gingen die Gäste nur zweimal als Verlierer aus der Halle: Einmal beim souveränen Spitzenreiter TSV Heiningen, einmal beim Dritten TSV Wolfschlugen, der das bisher unangefochtene Spitzentrio vervollständigt. Dazu kamen noch zwei Unentschieden bei der SG Hegensberg/Liebersbronn und bei der HSG Fridingen/Mühlheim. Somit stehen bei der SG Lauterstein lediglich sechs Minuspunkte auf dem Konto, was ihre Klasse nochmals unterstreicht. Mit Jochen Nägele verfügt die Mannschaft von Trainer Hagen Gunzenhauser zudem über einen der überragenden Spieler in dieser Liga. „Den müssen wir einigermaßen in den Griff bekommen, ohne dabei allerdings die anderen Gegner völlig zu vernachlässigen“, warnt Roland Kroll.

Die Rot-Weißen wiederum bauen auf ihre Heimstärke und wollen in der Rottumhalle weiterhin ohne Niederlage bleiben.

Ganz nach dem Motto: Heimspiele gehören uns. „Das wird eine Riesenaufgabe, aber wir freuen uns auf das Spiel, bei dem wir von unseren Fans hoffentlich wieder lautstark unterstützt werden“, gibt sich der Laupheimer Trainer zuversichtlich.