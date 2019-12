HRW will Vorrunde mit Sieg beenden

Zum letzten Auswärtsspiel in der Handball-Württembergliga Süd vor den Weihnachtsferien reist der HRW Laupheim zur HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf. Die Begegnung findet am Samstag um 18 Uhr in der Lautertalhalle statt.

„Jetzt wollen wir unsere gute Vorrunde mit einem Erfolg beenden“, sagt HRW-Trainer Roland Kroll mit Blick auf die anstehende Partie. Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage gehen die Laupheimer die Begegnung bei der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf entsprechend selbstbewusst an. Nachdem die Rot-Weißen zuletzt auch auswärts gepunktet haben, soll nun der erste Sieg in fremder Halle errungen werden. „Wir haben nun die riesengroße Chance, uns für die viele Arbeit in der Vorrunde so richtig zu belohnen“, kitzelt HRW-Coach Roland Kroll seine Spieler vor der letzten Aufgabe vor der Winterpause. „Wir werden also wieder versuchen, durch Wille und Einsatz die Ausfälle zu kompensieren.“

Die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf stellt eine sehr robuste Mannschaft, die sich über ihr gutes und hartes Abwehrspiel definiert. Auf diese Weise sammelten die Gastgeber ihre Punkte, womit sie derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz stehen. „Das darf uns nicht abschrecken“, warnt Kroll, „auch wenn wir es im Angriff dadurch immer wieder schwer haben werden.“

Beide Mannschaften werden voll auf Sieg spielen wollen, denn beide können noch um einen Platz in der Tabelle aufsteigen. Der vierte Tabellenplatz wäre für die Laupheimer eine gute Ausgangssituation, um das gesteckte Saisonziel – Platz sieben – erreichen zu können.