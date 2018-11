HRW will Niederlagenserie stoppen

Der HRW Laupheim spielt am kommenden Sonntag um 18 Uhr in der Handball-Württembergliga Süd gegen die SG Lautertal. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge will der HRW alles daran setzen, das vierte Heimspiel der laufenden Saison für sich zu entscheiden.

„Wir stehen vor einer schweren Aufgabe gegen die SG Lautertal“, sagt HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Wir müssen in der Abwehr gut spielen und so den Gegner zu Fehlern zwingen, um dann vorne leichte Tore werfen zu können.“

In der vorangegangenen Begegnung hat der HRW Laupheim gegen den TSV Wolfschlugen mit 26:33 (12:18) verloren. Dabei startete der HRW Laupheim gut ins Spiel. „Wir haben gar nicht schlecht gespielt“, sagt HRW-Trainer Mihut Pancu rückblickend. „Wir waren gerade in der ersten Halbzeit bis zur 21. Minute beim Spielstand von 10:12 noch auf Augenhöhe mit der gegnerischen Mannschaft.“ Doch dann ab der 21. Minute kam der TSV Wolfschlugen immer besser ins Spiel, konnte die Laupheimer Abwehr ein ums andere mal ausspielen und sich so in gute Wurfsituationen bringen. So war der Halbzeitstand von 12:18 durchaus verdient. Nach dem Seitenwechsel hat der HRW gerade in der Abwehr besser gespielt und konnte bis zur 50. Minute mit Wolfschlugen mithalten. Besonders stark in dieser Phase der Begegnung war HRW-Torhüter Fabian Federle, der neben zwei Siebenmetern auch noch mit vielen weiteren Paraden glänzte. Schlussendlich gewann Wolfschlugen aber dann verdient mit 33:26.

Sehr torreiche Spiele

Die SG Lautertal hat seine letzten zwei Begegnungen gegen die MTG Wangen und SKV Unterensingen jeweils verloren. Auffallend ist, dass die Partien mit Beteiligung der Spielgemeinschaft immer sehr torreich sind. So hat Lautertal in der letzten Begegnung gegen die MTG Wangen 41 Tore kassiert und 36 selbst erzielt. Die geschlossen auftretende Mannschaft von Wolfgang und Timo Funk verfügt zudem über sehr starke Außenspieler und einen guten Kreisläufer. Es gibt jedoch nicht den alles entscheidenden Schlüsselspieler. „Wir müssen in der Abwehr wieder eine gute Leistung zeigen, um so dann vorne durch Tempogegenstöße zu leichten Toren kommen zu können“, sagt HRW-Trainer Mihut Pancu.

In dieser Begegnung wird erneut Kenan Durakovic aufgrund seiner Blauen Karte fehlen. Zudem sind die Stammspieler Daniel Amann, Robin Pohl und Roland Kroll angeschlagen. Trotzdem wollen die Laupheimer in dieser Begegnung sicher konzentriert zu Werke gehen, um nicht auch noch das fünfte Spiel in Serie zu verlieren – zumal es sich um ein Heimspiel handelt. Ziel der Rot-Weißen ist, das Spiel am Sonntag für sich zu entscheiden und sich damit aus dem Tabellenkeller ein wenig wegzuarbeiten.