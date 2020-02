HRW will Favoritenrolle gerecht werden

Für die Handballer des HRW Laupheim steht nach dem schweren Heimspiel gegen den Tabellenführer der Württembergliga Süd und einem zuletzt spielfreien Wochenende das Kontrastprogramm auf der Tagesordnung. Die Rot-Weißen treten am Sonntag um 17 Uhr beim Schlusslicht TV Altenstadt in der Michelberghalle an.

„Wir fahren sicherlich als Favorit nach Geislingen und wollen dieser Rolle auf jeden Fall auch gerecht werden“, betont HRW-Trainer Roland Kroll. „Allerdings dürfen wir die Altenstädter auch nicht unterschätzen.“ Während der spielfreien Zeit haben die Spieler des HRW Laupheim versucht, die recht deutliche Niederlage gegen den Tabellenführer TSV Heiningen abzuschütteln und sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. „Unser Blick bleibt nach vorn gerichtet“, unterstreicht Kroll. „Wir fokussieren uns auf das Ziel, am Ende der Saison Platz sechs zu erreichen.“

Vorsicht ist geboten

Um diesem Ziel einen weiteren Schritt näherzurücken, sind für den HRW zwei Punkte gegen den derzeit recht abgeschlagenen Tabellenletzten wichtig. „Es geht darum, auch gegen das Schlusslicht mit vollem Elan zu spielen, um von Anfang an klarzumachen, dass wir die zwei Punkte mit nach Laupheim nehmen wollen“, sagt Laupheims Trainer mit Nachdruck. Dennoch sei ebenso Vorsicht geboten. „Altenstadt hat zwar erst fünf Punkte auf der Habenseite, aber trotzdem wird diese Aufgabe für uns nicht leicht“, prognostiziert Kroll. Gerade im Auswärtsspiel gegen den Tabellenersten TSV Heiningen zeigten die Altenstädter, dass sie mit jedem Team in der Württembergliga Süd mithalten können. So hielt der Tabellenletzte die Begegnung beim Spitzenreiter bis zur 38. Minute mit nur einem Tor Rückstand offen.

Ein weiteres Manko aus Laupheimer Sicht: Die Personalsituation bleibt angespannt. Neben den Langzeitverletzten Robin Pohl, Philipp Zodel und Luca Geiß ist auch Kreisläufer Hüsseyin Yigin nicht dabei. Es kommt also auf jeden Spieler an, um die Ausfälle kompensieren zu können.