HRW will Aufwärtstrend fortsetzen

Den aus dem knappen Erfolg gegen die HSG Ostfildern resultierenden Aufwärtstrend möchte der HRW Laupheim am kommenden Samstag ab 20.15 Uhr fortsetzen. Dann treffen die Rot-Weißen am achten Spieltag der Handball-Württembergliga auswärts auf die SG Hegensberg-Liebersbronn, die derzeit den drittletzten Tabellenplatz belegt. Nach dem mühsamen Sieg am vergangenen Wochenende will sich der HRW Laupheim durch einen Erfolg weiter vom Tabellenkeller entfernen.

„Wir müssen in unseren Abschlüssen konsequenter werden“, analysiert der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann. „Im letzten Spiel haben wir gerade in der Anfangsphase viele Bälle verworfen. Das können wir uns in diesem Spiel nicht leisten, weil die SG Hegensberg-Liebersbronn über einen starken Torhüter verfügt.“ Dabei bezieht sich Stührmann auf die vergangene Begegnung gegen die HSG Ostfildern, in der sich die Laupheimer mit 29:28 durchsetzen konnten. „Wir sind sehr glücklich, dass wir auch mal eine knappe Begegnung für uns entscheiden konnten“, blickt der HRW-Vorsitzende zurück. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt und uns auch mal einen knappen Sieg verdient.“ Doch die Rot-Weißen fanden durch viele technische Fehler und Unkonzentriertheiten im Abschluss nicht gut in die Begegnung. So gingen sie mit einem 16:17-Rückstand in die Pause. Im weiterem Verlauf konnte dann jedoch gerade Kenan Durakovic mit zahlreichen Treffern aus der zweiten Reihe glänzen und zum Schluss machte Roland Kroll mit seinem Treffer zum 29:27 den Deckel drauf. So knapp wollen es die Rot-Weißen gegen den derzeit Drittletzten der Tabelle nicht machen.

Gegen die SG Hegensbronn-Liebersbronn konnten die Laupheimer in der vergangenen Saison keine der beiden Begegnungen gewinnen. Zunächst setzte es trotz großer Überlegenheit und zahlreicher, gut herausgespielter Angriffe auswärts eine 25:27-Niederlage. Und auch im Rückrundenspiel hatten die Rot-Weißen kein Glück, als die Partie in der Rottumhalle mit 24:26 an die Gäste ging. Dabei konnte Hegensberg-Liebersbronn mit einem starken, großgewachsenen Torwart, aber ansonsten auch mit einer geschlossenen Mannschaftsstärke, überzeugen. „Besonders schwer wird es sein, im Angriff unsere Tore zu werfen, da die SG Hegensberg-Liebersbronn über eine gute Abwehr verfügt, die gut mit dem Torwart harmoniert. Somit werden Würfe aus der zweiten Reihe schwieriger“, warnt der HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann.

So werden die Laupheimer mit dem nötigen Ernst in diese Begegnung gehen, um sich mit dem zweiten Erfolg in Serie allmählich ins gesicherte Tabellenmittelfeld vorzuarbeiten. Dabei setzen die Rot-Weißen auch auf die Unterstützung von ihren Fans.