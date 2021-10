HRW vor weiterem Vier-Punkte-Spiel

Der HRW Laupheim hat in der Handball-Württembergliga ein weiteres Vier-Punkte-Spiel vor der Brust. Die Rot-Weißen empfangen mit der HSG Albstadt zwar den Tabellensiebten, aber beide Mannschaften trennen nur vier Punkte. „Das wird eine umkämpfte Begegnung“, warnt HRW-Trainer Roland Kroll seine Mannschaft davor, den Gegner zu unterschätzen. Spielbeginn in der Rottumhalle ist am Samstag um 20 Uhr.

Das vergangene Spiel gegen Alfdorf/Lorch, das mit einer am Ende recht deutlichen Niederlage endete, wirkt bei den Laupheimern noch nach. Ziel ist es schließlich, in den Heimspielen eine Macht darzustellen, um dort die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Nachdem dies gegen Alfdorf/Lorch nicht gelungen ist, heißt es nun für die Rot-Weißen gegen die HSG Albstadt umso mehr, die Konzentration zu bündeln und über gewonnene Zweikämpfe in der Verteidigung allmählich auch wieder mehr Spielfreude im Angriff zu entwickeln. Dabei setzen die Laupheimer auch wieder auf die lautstarke Unterstützung ihres Publikums.

Darüber hinaus freut sich der HRW-Coach über die Rückkehr einiger Verletzter, sodass er wieder mehr Optionen auf der Bank hat. „Bei uns hat sich zwar die Personalsituation erfreulicherweise gebessert, aber es kommt dennoch darauf an, dass jeder 100 Prozent Leistung abruft, um dieses wichtige Spiel zu gewinnen“, schwört Roland Kroll seine Männer ein. Im Vorübergehen werde es nämlich nicht gelingen, die Albstädter zu bezwingen. „Die HSG ist eine unangenehme Mannschaft, die ihre Stärken vor allem in der Abwehr hat“, warnt Kroll vor den Gästen und möchte seine Mannschaft im Zweifel geduldig agieren sehen. Ansonsten könnten die Albstädter jeder Mannschaft in der Württembergliga gefährlich werden. So holte die HSG bereits je einen Punkt gegen den Tabellenführer aus Waiblingen sowie beim Tabellendritten Neuhausen/Erms. Die zwei Siege resultieren aus den Heimspielen gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel aus Schwaikheim und Schotzach-Bottwartal. Dass die HSG keine Übermannschaft ist, zeigt allerdings das Spiel beim letzten Laupheimer Gegner Alfdorf/Lorch. Dort verloren die Albstädter mit elf Toren Unterschied. Es heißt also, die Gäste nicht ins Spiel kommen zu lassen, um einen wichtigen Erfolg gegen den direkten Konkurrenten feiern zu können.