HRW vor unangenehmer Aufgabe

Mit der Nachholpartie beim TSV Wolfschlugen steht für die Laupheimer Handballer bereits am Mittwochabend um 20.15 Uhr das nächste Punktspiel in der Württembergliga Süd auf dem Plan. Nach der deftigen 17:28-Derbyniederlage am vergangenen Samstag gegen die MTG Wangen vor heimischem Publikum steht der Mannschaft von Trainer Klaus Hornung eine weitere äußerst unangenehme Aufgabe bevor.

Gegen den Sechstplatzierten und damit Tabellennachbarn müssen die Rot-Weißen aus Laupheim erneut mit einer Rumpftruppe antreten. Allerdings haben auch die Gastgeber große Personalsorgen. Kapitän Samuel Stoll fehlt nach einer Roten Karte inklusive Sperre und auch die Routiniers Kutschbach, Lötzbeyer und Haisch stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Mit Matthias Kania ist allerdings einer der besten Rückraumschützen der Liga in guter Form.

Auch die Youngster aus der konstant starken A-Jugend, die einmal mehr in der Bundesliga spielen, stellen für die Nürtinger Vorstädtern eine wichtige, spielstarke Alternative dar. Zudem haben die Hausherren nach der Pleite im Hinrundenspiel noch eine Rechnung mit den Laupheimern offen, als der HRW mit einer bärenstarken Leistung die damals klar favorisierten Wolfschluger mit 34:28 auf die Heimreise schickten.

Doch zwischenzeitlich leiden die Rot-Weißen dauerhaft unter verletzungsbedingten Personalproblemen, sodass die in der Hinrunde so wertvollen Alternativen von der Bank spürbar fehlen. Nachdem sich die Laupheimer nach einer bravourösen Hinrunde im Jahr 2017 schon Hoffnungen gemacht hatten, an der Entscheidung um die Meisterschaft mitschnuppern zu können, begann mit dem Spiel gegen Unterensingen kurz vor Weihnachten eine fast schon unheimliche Verletzungs- und Niederlagenserie. Zwar feierten die Laupheimer zwischendurch den äußerst erfreulichen Titel des württembergischen Pokalsiegers und stehen am kommenden Samstag im Halbfinale des deutschen Amateurpokals bei der TuS Spenge.

Ausgeglichenes Punktekonto

In der Liga allerdings belegt der HRW nun mit einem ausgeglichenen Punktekonto einen Platz in der Tabellenmitte und muss sogar noch fürchten, in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Ein Sieg beim TSV Wolfschlugen wird eher schwierig zu realisieren sein angesichts der dünnen Personalsituation und des Pokalkrachers am kommenden Wochenende. Doch danach gilt es dann für den HRW, mit einer sauberen Leistung in den verbleibenden fünf Spielen nichts mit dem unteren Tabellenviertel zu tun zu bekommen.