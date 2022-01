HRW vor richtungsweisendem Heimspiel

In der Rottumhalle gilt nach HRW-Angaben die 2G-Plus-Regel. Als besonderen Service für alle Zuschauer bieten die Rot-Weißen wieder einen offiziell anerkannten Test-Service an: Von 17.45 Uhr bis 19.45 Uhr wird getestet, inklusive Ergebnis aufs Handy im Vorraum der Mehrzweckhalle direkt neben der Rottumhalle. Die Anmeldung zum Test erfolgt über die HRW-Website www.handball-laupheim.de. (jo)

Schaden im Hallenboden nicht so gravierend: Die Laupheimer Handballer können für ihre Heimspiele in der Rückrunde doch schneller als gedacht in die angestammte Rottumhalle zurückkehren: Der Schaden im Hallenboden hat sich nach Öffnung der Oberfläche doch nicht als so gravierend herausgestellt wie zu befürchten war. Das Problem ist nur sehr begrenzt in einem Eck verortet. Zur Reparatur bis voraussichtlich Ende Februar wurde ein Tribünendrittel herausgezogen, das außerhalb der Spielfläche steht und damit den Spielbetrieb nicht stört. Auf den verbleibenden zwei Tribünenteilen können die Laupheimer noch in ausreichender Anzahl corona-konforme Sitzplätze anbieten.

Ein zentrales Spiel für den Verlauf der Saison haben die Handballer des HRW Laupheim vor der Brust. Am Samstag empfangen die Rot-Weißen den SKV Oberstenfeld, der nur zwei Punkte und drei Plätze vor ihnen in der Württembergliga rangiert. Spielbeginn in der Laupheimer Rottumhalle ist um 20 Uhr.

Mit einem Heimsieg und einer Auswärtsniederlage ist der HRW Laupheim nach der Winterpause gestartet. Dabei zeigten die Rot-Weißen in der Partie zu Hause gegen den SV Leonberg/Eltingen, was in ihrer Mannschaft steckt. Bei diesem überzeugenden Auftritt schafften es die Laupheimer, dem Tabellensechsten ihr eigenes Spiel aufzuzwingen und konnten die Begegnung knapp für sich entscheiden. An diese Leistung möchten die Spieler um Kapitän Tim Rodloff an diesem Samstag anknüpfen und auch gegen den SKV Oberstenfeld als Sieger vom Feld gehen.

Zentral für die Laupheimer dürfte dabei sein, wie der Kader für das Spiel gegen den direkten Konkurrenten aussehen wird. Schließlich fehlten im jüngsten Auswärtsspiel zahlreiche Akteure – insbesondere aus dem Rückraum. Eine weitere Motivationsfeder dürfte allerdings das Spiel aus der Hinrunde sein: Damals unterlagen die Rot-Weißen mit sieben Toren Unterschied. Dafür streben sie nun eine Revanche an.

Der SKV Oberstenfeld ist in dieser Saison schwer einzuschätzen. Nachdem die Mannschaft von Thomas Pflugfelder zunächst einen recht guten Start mit positivem Punktekonto hingelegt hatte, verlor sie anschließend dreimal in Folge – unter anderem das Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Schozach-Bottwartal. Nach der Winterpause sind die Oberstenfelder wiederum stark in die Runde gestartet mit einem Sieg beim TV Neuhausen, einer Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel. Doch schon beim zweiten Spiel nach Weihnachten am vergangenen Sonntag kam der SKV nicht über Unentschieden gegen das Tabellenschlusslicht TSV Alfdorf/Lorch hinaus – und das in der heimischen Halle.

Für beide Mannschaften kann die Begegnung richtungsweisend sein. Der HRW Laupheim kann mit einem Sieg wieder zurück ins Mittelfeld der Württembergliga finden, befindet sich aber bei einer Niederlage dick im Abstiegskampf. Für den SKV Oberstenfeld ist die Voraussetzung ähnlich, wenn auch nur etwas abgemildert, schließlich weisen die Gäste zwei Punkte mehr auf der Habenseite auf.