HRW verpflichtet Torhüter Luka Orsolic

Der Handball-Württembergligist HRW Laupheim hat mit Luka Orsolic einen Zugang auf der Torhüterposition für die kommende Saison zu verzeichnen. Der 24-jährige gebürtige Kroate kommt mit der Empfehlung eines zweiten Platzes in der Bayernliga mit der DJK Waldbüttelbrunn wieder zurück in die Region Ulm.

Auf den sympathischen, groß gewachsenen Keeper waren die Rot-Weißen bereits schon vor zwei Jahren aufmerksam geworden, ein Probetraining hatte für beide Seiten den positiven Eindruck bestätigt. Aufgrund einer längeren Verletzungspause wurde damals aus dem Wechsel allerdings nichts. In der Saison 2017/18 hatte Orsolic in der Rückrunde bei der SG Herbrechtingen/Bolheim gespielt und gegen die Laupheimer sehr stark gehalten. Um leistungsbezogen trainieren und spielen zu können, wagte der Elektrotechniker den Sprung ins idyllische Waldbüttelbrunn bei Würzburg und erreichte dort die Vizemeisterschaft in der Bayernliga.

Ab Sommer 2019 verlegt er seinen Lebensmittelpunkt wieder zurück nach Ulm in die Heimat und daher war ein Wechsel zum HRW wieder ein Thema. Für den HRW-Vorsitzenden Helge Stührmann ist es ein wichtiger Zugang. „Unser Torhüterduo Fabian Federle und Raphael Büchele hat insgesamt eine ordentliche Saison gespielt mit einigen Highlights. Für das große Ziel eingleisige Württembergliga 2020/21 müssen wir uns in allen Mannschaftsteilen steigern, insbesondere in der Defensive“, sagt er. „Mit Luka sehen wir die Chance, dass unser Torhüterteam nochmals deutlich einen Sprung nach vorne macht.“ Auch Torwarttrainer Sven Stührmann freut sich auf die unterschiedlichen Torwartstile: „Luka ist ein großer, athletischer Torhüter, der über seine Präsenz große Stärken in der Nahdistanz und auch beim Pass nach vorn im Gegenstoßspiel hat. Ich bin mir sicher, dass die drei ein starkes Team bilden werden.“

Rechtzeitig zum Start in die Vorbereitung ab Ende Juni kann Trainer Mihut Pancu seinen Zugang begrüßen, dessen persönliche Ziele sich mit denen des HRW decken: In das vordere Drittel der Württembergliga vordringen, sich sportlich weiterentwickeln und gemeinsam Spaß haben im Team.