HRW verliert trotz Halbzeitführung

Der HRW Laupheim hat in der Handball-Württembergliga mit 22:27 (11:9) beim TSV Deizisau verloren. Trotz einer ansprechenden Leistung und großem Kampf vor allem im ersten Durchgang mussten sich die Rot-Weißen dem Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg schlussendlich geschlagen geben.

„Mit der Einstellung der Mannschaft können wir sehr zufrieden sein, allerdings hat man vor allem in der zweiten Halbzeit das Fehlen von Roland Kroll und Patrick Müller gemerkt“, analysierte HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. So finden sich die Laupheimer nach der zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel im Tabellenkeller wieder und wollen nun das Feld von hinten aufrollen.

Federle zeigt klasse Leistung

Zu Beginn des Spiels benötigten die Laupheimer ein bisschen Zeit, um richtig ins Spiel zu kommen. Doch auch der TSV Deizisau, der erwartungsgemäß viel über den Kreis spielte, fand nicht immer gute Lösungen, sodass sich eine umkämpfte Begegnung entwickelte. „Als wir uns immer besser auf die Deizisauer eingestellt hatten und unsere Abwehr sicher stand, haben wir unseren besten Handball gezeigt“, blickte Stührmann auf die ersten 30 Minuten zurück. Die Laupheimer ließen den Kontakt zum Gegner nicht abreißen und waren bis zum 9:9 nie mehr als mit einem Tor im Rückstand. „Vor allem Fabi Federle zeigte im Tor wieder eine klasse Leistung und parierte einige Male sehenswert“, freute sich Stührmann über die Leistungsexplosion des jungen Schlussmanns. Weil allerdings auch der gegnerische Torwart gut hielt, kamen auch die Rot-Weißen nur mit Geduld zu Toren, sodass sie lediglich eine Zwei-Tore-Halbzeit-Führung (11:9) herausspielen konnten. „Da wäre vielleicht mehr drin gewesen“, bedauerte Stührmann.

Auch nach dem Seitenwechsel verteidigten die Laupheimer Handballer weiterhin gut und waren einige Male erfolgreich gegen den zweiten Torhüter des TSV Deizisau. „Leider haben wir in dieser Phase auch immer einen Gegentreffer bekommen, sodass wir uns trotz guten Spiels nicht absetzen konnten“, haderte der HRW-Mannschaftsbetreuer. Bis zur 42. Minute blieb es ein Kopf-an-Kopf-Rennen (15:15). Mit zunehmender Spieldauer schlichen sich dann Konzentrationsschwächen ins Spiel der Rot-Weißen. Zu oft wurden Angriffe nicht zu Ende gespielt und schon nach wenigen Pässen der Abschluss gesucht. Zudem wurde oftmals auch noch der gegnerische Torhüter angeschossen. „In dieser Phase hat sich das Fehlen der beiden Routiniers Roland Kroll und Patrick Müller dann stark bemerkbar gemacht – und zwar sowohl vorne wie auch hinten“, analysierte Sven Stührmann. Vor allem in der Abwehr fanden die Laupheimer zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die richtigen Mittel. Deutlich wurde dies durch die insgesamt sechs Zwei-Minuten-Strafen für die Rot-Weißen, die es allesamt ab der 38. Minute gab. Im gleichen Zeitraum mussten von Deizisau lediglich drei Spieler für zwei Minuten auf die Bank. So wuchs der Rückstand vom 15:15 über 15:19 bis zum Endstand auf 22:27 von Minute zu Minute an.

Lokalderby steht an

Der HRW Laupheim blickt nun nach vorn auf das Lokalderby gegen die HSG Langenau/Elchingen, die am vergangenen Wochenende ebenfalls ihre zweite Niederlage einstecken musste und mit den Rot-Weißen im Tabellenkeller steckt. „Mit dieser Einstellung unserer Mannschaft ist mir für die nächste Begegnung nicht bange, da müssen wir uns vor keiner Mannschaft in der Württembergliga verstecken“, schaut HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann hoffnungsfroh in die Zukunft. Dann sind auch Roland Kroll und Patrick Müller wieder einsatzfähig.