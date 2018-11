HRW verliert trotz guter Leistung

Trotz einer ansprechenden Leistung hat der HRW Laupheim ein weiteres Heimspiel in der Handball-Württembergliga verloren. Gegen den TSB Schwäbisch Gmünd gab es eine 24:31-Niederlage. Optimistisch stimmt die Rot-Weißen vor allem die erste Halbzeit, in der die Gastgeber beim Stand von 11:13 nur mit zwei Toren zurücklagen.

„Wir können stolz auf unsere Leistung vor allem im ersten Spielabschnitt sein", lobte HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Die Art und Weise wie wir uns gegen den Spitzenreiter verkauft haben, gibt Anlass zur Hoffnung.“ Als Oberliga-Absteiger möchten die Gmündner gern gleich wieder aufsteigen, sehen das aber nicht als Selbstläufer. „Wir sind sehr froh, dass wir hier unsere Leistung weitestgehend auf die Platte bringen konnten und gewonnen haben“, sagte TSB-Trainer Stefan Klaus nach dem konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft. „Es ist nämlich nicht einfach, in Laupheim vor diesem fantastischen Publikum zu gewinnen. Hier werden noch viele Mannschaften Punkte lassen.“

Der Auftritt der Laupheimer in der ersten Halbzeit gab dabei Anlass, dem Gästetrainer zu glauben. Mit erfrischender Spiellust im Angriff erarbeiteten sich die Rot-Weißen viele Chancen und ließen sich auch nicht aus dem Konzept bringen, als Gäste-Keeper Sebastian Fabian einige der ersten HRW-Möglichkeiten vereitelte. So konnten die Gastgeber einen schnellen Zwei-Tore-Rückstand nicht nur egalisieren, sondern gingen ihrerseits durch ein Tor von Roland Kroll mit 7:6 (15.) in Führung. Auch wenn dies die einzige Führung in der gesamten Partie bleiben sollte, machte der HRW auch im weiteren Spielverlauf klar, dass man sich möglichst teuer verkaufen will. Das gelang besonders in der Abwehr, sodass HRW-Torwart Fabian Federle zahlreiche Würfe abwehren konnte. Und wenn im Angriff mal nicht die perfekte Lösung gefunden wurde, zimmerte der sehr starke Julian Nief einen Ball ins Tor. Verdienter Lohn des starken Auftritts war ein knappes Ergebnis zum Seitenwechsel.

In der zweiten Halbzeit knüpften die Hausherren zunächst an die gute Teamleistung der ersten Hälfte an. Allerdings kamen die Gäste immer öfter zu recht leichten Treffern und konnten so ihren Vorsprung bis zum 16:18 (44.) halten. In der Folge schlichen sich mehr und mehr Ungenauigkeiten in das Spiel der Laupheimer ein, die der Spitzenreiter zielstrebig zu eigenen Torerfolgen nutzte. So war die Partie quasi vorentschieden, als Schwäbisch Gmünd zum 19:27 einnetzte (54.). Nachdem die Gegenwehr endgültig gebrochen war, verloren die Rot-Weißen schließlich mit 24:31.

Abstiegskampf ist angesagt

Der HRW rutschte durch die Niederlage auf Platz zwölf ab, während Schwäbisch Gmünd seine Tabellenführung ausbauen konnte. So ist bei den Rot-Weißen in den nächsten Wochen Abstiegskampf angesagt. Schwierig wird dabei gleich die nächste Aufgabe, wenn die Mannschaft von Trainer Mihut Pancu am kommenden Wochenende beim TSV Wolfschlugen antreten muss. „Die Wolfschlugener wollen natürlich ihren Patzer von diesem Wochenende wieder korrigieren und Anschluss an die Tabellenspitze halten“, blickt Sven Stührmann voraus. „Dennoch werden wir alles versuchen, um dort zu punkten.“

HRW Laupheim – TSB Schwäbisch Gmünd 24:31 (11:13). HRW: Federle, Büchele - Müller, Anderson, Yigin (1), Hafner (3), Amann (2/1), Nief (7), Geiß (2), Zodel (1), Pohl (3), Kroll (4), Remane (1).