HRW verliert knapp gegen TSV Bad Saulgau

Der HRW Laupheim hat in der Handball-Württembergliga gegen Absteiger TSV Bad Saulgau vor 300 Zuschauern in der Rottumhalle denkbar knapp mit 24:25 verloren.

Zu Beginn des Spiels gab es vier Verabschiedungen beim HRW. HRW-Vorstand Helge Stürmann verabschiedete Trainer Klaus Hornung, der den Verein nach Saisonende verlässt, sowie die drei Spieler Patrick Müller, Andreas Biller und Mihut Pancu. Pancu hängt allerdings nur seine Handballschuhe an den Nagel, nicht aber die Leidenschaft für den Sport und den Verein. Er wird in der kommenden Saison der neue Cheftrainer bei den Rot-Weißen.

Bon Beginn an hintengelegen

Für den HRW verlief der Start in die Partie mäßig. Die Mannschaft von der Rottum, die nur mit neun Spielern angetreten war, musste unter anderem auf Timothy Anderson und die Langzeitverletzen Robin Pohl und Tim Rodloff verzichten und tat sich von Beginn an schwer, den Ball im Tor unterzubringen, obwohl die spielerischen Aspekte im Spiel der Laupheimer recht gut umgesetzt werden konnten. Dies war auch der Grund für einen 4:0-Lauf der Gäste und so sahen sich die Rot-Weißen bereits in der fünften Spielminute mit vier Toren im Hintertreffen. Bis zur 15. Minute gelang es, den Abstand auf ein Tor zu reduzieren, allerdings war es nicht möglich, die spielerische Klasse dauerhaft durchblitzen zu lassen. Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein Schlagabtausch der beiden Mannschaften, in dem sich kein Team absetzen konnte. Nach 30 gespielten Minuten stand es 11:9 für die Bad Saulgau.

Egal ob Trainer Hornung in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden haben sollte, den Spielern gelang es leider nicht, all das umzusetzen, denn nach weiteren fünf Minuten Spielzeit hatten sich die Saulgauer wieder eine 15:11-Führung herausgespielt. Auch über weitere zehn Minuten hinaus kam Laupheim nicht an die Gäste heran, die ihr Spiel abgeklärt herunterspielten und von mangelnder Chancenverwertung der Gäste profitierten.

Vorstand Helge Stürmann betonte nach dem Spiel: „Es war nicht so, dass uns der Siegeswille gefehlt hätte, vielmehr haben wir es einfach nicht geschafft, unsere Chancen zu nutzen.“ Eine Auszeit von Klaus Hornung sechs Minuten vor Spielende brachte noch einmal Leben in die von den meisten bereits abgeschriebene Laupheimer Mannschaft. Mit einem starken Fabian Federle im Tor und einer nun besser funktionierenden Abwehr schaffte es der Angriff nun auch, seine Chancen zu nutzen. Allerdings reichte es nicht mehr für einen Sieg des HRW. Patrick Müller konnte 30 Sekunden vor Schluss nur noch zum 24:25-Endstand verkürzen.

Mit diesem Sieg verabschiedet sich der TSV Bad Saulgau aus der Württembergliga, die unter Ex-HRW-Trainer Gabriel Sencuic agierenden Saulgauer konnten in 26 Spielen nicht genügend Punkte sammeln, um in der starken Württembergliga zu verbleiben.

Abschluss in Gerhausen

Für den HRW Laupheim gilt es im letzten Spiel unter Klaus Hornung am Dienstag, 1. Mai, beim TV Gerhausen noch einmal ein gutes Spiel abzuliefern und sich versöhnlich bei hoffentlich vielen mitreisenden Zuschauern in die Vorbereitung auf die kommende Saison zu verabschieden.