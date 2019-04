Der HRW Laupheim hat in der Handball-Württembergliga Süd klar mit 19:40 (8:15) beim Spitzenreiter TSB Schwäbisch Gmünd verloren. Der personell stark dezimierte HRW musste dabei auf die Leistungsträger Roland Kroll, Tim Rodloff, Kenan Durakovic sowie Philipp Zodel verzichten.

„Wir sind mit den denkbar schlechtesten Voraussetzungen zum Auswärtsspiel angereist“, sagte HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Dass gleich vier Leistungsträger fehlen, hat man uns deutlich angemerkt. Trotzdem Glückwunsch an das Team von Trainer Stefan Klaus.“

Die Mannschaft von Trainer Mihut Pancu spielte eine ordentliche erste Hälfte. Mit Youngster Timo Remane auf der Mitte-Position konnten sich die Rot-Weißen einige gute Wurfsituationen herausarbeiten, verzweifelten aber ein ums andere mal am starken Torhüter der Heimmannschaft. So stand es dann in der 17. Minute 7:4 für Schwäbisch Gmünd, das sich zunächst sichtlich schwertat gegen die personell dezimierten Laupheimer. Bis zur Halbzeit sicherte sich der Gastgeber dann drei Abpraller vom gut haltenden Laupheimer Torwart, die sie allesamt erfolgreich im Tor unterbrachten und bauten die Führung somit noch auf 15:8 aus.

Nach dem Seitenwechsel konnte der HRW zunächst auch noch gut mithalten, doch machte sich dann im weiteren Verlauf die dünne Spielerdecke der Rot-Weißen bemerkbar. Die Laupheimer packten in der Abwehr nicht mehr richtig zu und im Angriff häuften sich die technischen Fehler. In Hälfte zwei kamen allein acht Pässe an den Kreis nicht an. Dadurch erzielte der TSB Schwäbisch Gmünd auch etliche Kontertore. Schließlich gewann der Gastgeber mit 40:19. „Der TSB Schwäbisch Gmünd hat verdient gewonnen“, sagte HRW Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Wir hätten uns zwar ein knapperes Ergebnis gewünscht, aber auch dafür gibt es nur zwei Punkte.“

Am kommenden Samstag um 19.30 Uhr spielt der HRW Laupheim in der heimischen Rottumhalle nun gegen den drittplatzierten TSV Wolfschlugen. „Für uns heißt es jetzt Kopf hoch, das Spiel abhaken und uns vorbereiten auf das Spiel am nächsten Samstag“, blickte HRW-Trainer Mihut Pancu voraus.