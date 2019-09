HRW vergibt die Chance auf den Sieg

Mit einem leistungsgerechten 34:34 (19:16) haben sich die Handball-Württembergligisten HRW Laupheim und HSG Albstadt am Sonntagabend getrennt. Dabei hatten die Rot-Weißen durchaus die Chance auf einen doppelten Punktgewinn, denn sie führten bis zwei Sekunden vor dem Ende der Partie mit einem Tor und hatten bei zwei Angriffen davor sogar die Möglichkeit, auf zwei Tore davonzuziehen. Doch durch zwei recht leichtfertige Ballverluste endete die Begegnung leistungsgerecht, denn Albstadt gab sich nie auf und führte außerdem in der zweiten Hälfte über einen längeren Zeitraum.

Größter Wermutstropfen für die Laupheimer Handballer war allerdings die Verletzung von Robin Pohl, der nach 20 Minuten wegrutschte und dabei so unglücklich umknickte, dass er ins Krankenhaus musste. „Das Ergebnis ist für mich heute absolut zweitrangig“, verdeutlichte schließlich auch HRW-Trainer Roland Kroll beim Blick zurück auf das Spiel. „Wir sind alle vor allem betroffen von der Verletzung Robins und wünschen ihm baldige Genesung.“

Die Begegnung begann temporeich. Laupheim zeigte sich von Anfang an so präsent wie bereits in den zwei vorigen Heimspielen und konnte somit immer wieder auch leichte Treffer erzielen. Albstadt war davon allerdings wenig beeindruckt und zog seinerseits ein schnelles Spiel durch. Bei einer Auszeit der Gäste (18.) fand wohl HRW-Trainer Roland Kroll die besseren Worte für seine Schützlinge, denn in der Folge konnten die Laupheimer die schnellen Gegenstöße der Albstadter immer öfter unterbinden. So wurden nach einer zwischenzeitlichen Vier-Tore-Führung für Laupheim beim Stand von 19:16 die Seiten gewechselt.

Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gäste eine kleine Schwächephase der Rot-Weißen schon nach knapp vier Minuten zum Ausgleich. Vor allem die nun aggressivere Abwehr der Albstädter machte den Laupheimern dabei zu schaffen – auch weil explizit Rückraum-Shooter Kenan Durakovic schnell und konsequent zu gemacht wurde. Die Gastgeber erhöhten zwar ihrerseits nun wieder den Druck, doch der Aufsteiger ließ sich davon nicht mehr beeindrucken. So blieb die Begegnung bis in die Schlussphase hinein sehr knapp. Nach einer Laupheimer Auszeit schienen die Gastgeber das glücklichere Ende für sich zu bekommen. Doch zwei Sekunden vor Spielende mussten die Rot-Weißen doch noch den Ausgleich zum 34:34-Endstand hinnehmen. Diesen Punkt feierten die Albstadter schließlich wie einen Sieg.

Spielfreies Wochenende

„Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich heute sehr zufrieden gewesen“, freute sich HRW-Coach Roland Kroll. Schließlich seien seiner Mannschaft bei der Begegnung vor einer Woche zahlreiche technische Fehler und Fehlwürfe unterlaufen. „Das haben wir heute wieder deutlich besser gemacht“, sagte Kroll. Mit Blick auf die weiteren Spiele ist der neue Coach auch durchweg zufrieden: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon so weit sind.“ Nun haben die Laupheimer Handballer ein Wochenende spielfrei, bevor es dann mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger TV Altenstadt weitergeht.