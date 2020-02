HRW unterliegt Spitzenreiter Heiningen klar

Der HRW Laupheim hat in der Handball-Württembergliga Süd am Sonntagabend zu Hause gegen den Spitzenreiter TSV Heiningen mit 25:36 verloren. Schon zur Halbzeit lagen die Rot-Weißen vor 450 Zuschauern in der Rottumhalle klar mit 13:24 zurück.

Für Laupheim war es die erste Heimniederlage in der laufenden Saison. In der Tabelle stehen die Rot-Weißen mit nun 22:16 Punkten auf Rang sechs. Bester Torschütze des HRW gegen Heiningen war Tim Hafner mit fünf Treffern. Beim TSV erzielte Fabian Gross mit sieben Toren die meisten Treffer.

Das nächste Spiel steht für die Laupheimer am Sonntag, 1. März, auf dem Programm. Dann gastiert der HRW beim TV Altenstadt. Spielbeginn ist um 17 Uhr.