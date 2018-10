HRW und Dodig trennen sich

In der vergangenen Woche haben sich der Handball-Württembergligist HRW Laupheim und Kreisläufer Branimir Dodig darauf geeinigt, künftig wieder getrennte Wege zu gehen. Der knapp zwei Meter große, kroatische Kreisläufer war erst vor wenigen Wochen aus Split an die Rottum gewechselt. Aus persönlichen Gründen verließ er nach HRW-Angaben die Rot-Weißen nun schon wieder. „Von der Physis her ist der Abgang von Branimir natürlich ein herber Verlust. Aber mit Hüseyin Yigin haben wir auf der Kreisläufer-Position ein Talent aus der eigenen Jugend, der nun deutlich mehr Spielanteile als geplant bekommen wird“, sagte HRW-Vorsitzender Helge Stührmann.