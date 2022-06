HRW trotzt Corona – ein Rückblick in der Hauptversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur jährlichen Hauptversammlung hatten die Handballer des HRW Laupheim am 1. Juni geladen. Die Vorstandsschaft legte ein umfangreiches Tätigkeitszeugnis in ihren Berichten ab, obwohl die Pandemie den Handballsport viele Wochen und Monate lähmte. Der 1. Vorsitzende Helge Stührmann berichtete von der sportlich anspruchsvollen Saison 2021/2022: Zum einen feierte die 2. Mannschaft den Klassenerhalt in der stark besetzten Bezirksliga und bildet so ein ideales Sprungbrett für Jugendspieler in den Aktivenbereich. Auf der anderen Seite musste der HRW1, auch gewissem Verletzungspech geschuldet, den Abstieg aus der enorm anspruchsvollen Württemberg-Liga hinnehmen. Der Aderlass von sechs Spielern, die den Verein verlassen haben, zeigte bereits, dass die kommende Saison eine Klasse tiefer erneut kein Selbstläufer wird. Die dritte Mannschaft wird zur kommenden Saison nicht mehr antreten, stattdessen gründete sich ein Freizeitteam aus Männern und Frauen, so wird mit viel Spaß Handball gespielt.

Jugendleiter Markus Kleber berichtete von weiterhin enorm hohem Zuspruch beim Kinderhandball: zwei E-Jugend-, drei D-Jugend zwei C-Jugend- sowie ein B-Jugend-Team gehen für den HRW auf Punktejagd. Vier Laupheimer Jungs der A-Jugend verstärken die TG Biberach in der Württemberg-Liga. In die Auswahlmannschaft des Bezirks Bodensee-Donau haben es in der C-Jugend vier und in der D-Jugend sogar acht Laupheimer Spieler geschafft. Ein weiterer Beleg für die starke Jugendarbeit des HRW sowohl in der Breite wie in der Spitze.

Durch konsequenten Sparkurs wurde eine solide Finanzlage des Vereins erreicht, wie Markus Meneghini (Ressort Finanzen) berichtete. Schriftführer Otto Miller berichtete zudem von insgesamt fünf Vorstandssitzungen, geprägt von Planungen, Finanzen und Corona. Die Mitgliederzahl liegt weiterhin stabil bei rund 320 HRWlern, neun Abgänge bei den Erwachsenen wurden durch 16 neue Mitglieder im Kinderbereich besonders erfreulich überkompensiert. Die Kassenprüfer Norbert Maunz und Elmar Magg berichteten von vorbildlicher Buchführung und empfahlen die Entlastung der gesamten Vorstandschaft, dies übernahm Claus Striebel. Die „Ehrungen“ bildeten einen wichtigen Schlusspunkt der Hauptversammlung.