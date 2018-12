HRW trifft auswärts auf Aufstiegskandidaten

Der HRW Laupheim spielt am Samstag um 20 Uhr auswärts gegen den Tabellenzweiten TSV Heiningen. Aufstiegskandidat Heiningen ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

„Wir freuen uns natürlich auf diese Begegnung“, sagt der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann. „Der TSV Heiningen gehört zu den besten drei Mannschaften dieser Liga. Da macht es Spaß, sich mit so einer Mannschaft zu messen.“ Im vergangenen Auswärtsspiel hatte der HRW Laupheim überraschend gegen den SKV Unterensingen unentschieden gespielt und damit den ersten Punkt in der Fremde eingefahren. Dabei war die Begegnung gleich zu Beginn schon hart umkämpft: Mal lagen die Rot-Weißen mit einem Tor vorn und mal der Sport- und Kulturverein Unterensingen, aber es konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften so richtig absetzen. So stand es in der 15. Minute 9:8 für den HRW. In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit konnten sich die Laupheimer dank ihres gut haltenden Torwarts Raphael Büchele und zahlreichen Treffern, gerade durch Tempogegenstöße, bis auf drei Tore zur Halbzeit absetzen. Roland Kroll erzielte mit der Pausensirene das 17:14 für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel kam dann jedoch die Heimmannschaft immer besser ins Spiel und nutzte die zahlreichen Zwei-Minuten-Strafen der Rot-Weißen gnadenlos aus. So sah es dann bis kurz vor Schluss beim Stand von 29:26 nach einer Niederlage für die Laupheimer aus. Doch dann rettete Youngster Timo Remane mit drei Treffern in Serie dem HRW noch einen verdienten Punkt.

Hoffnung auf eine Überraschung

Der kommende Gegner Heiningen ist mannschaftlich stark einzuschätzen, wobei es nicht den alles entscheidenden Spieler gibt. Beispielsweise treten beim TSV auch bei Siebenmetern häufig unterschiedliche Schützen an. Die Mannschaft von Trainerin Christel Ziegelin hat eine gute Abwehr und ist in der Crunchtime (Schlussphase) besonders stark. So gewannen die Heininger bereits zahlreiche Begegnungen mit zwei bis drei Toren. Der HRW hat das Hinrundenspiel in Laupheim sogar nur mit einem Tor verloren. Dies macht im Lager der Rot-Weißen Hoffnung auf eine Überraschung im Rückrundenspiel. Zudem ist der HRW immerhin auch seit drei Spielen ungeschlagen. So werden die Rot-Weißen sicher alles daran setzen ihre Serie weiter auszubauen.