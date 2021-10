HRW trifft auf Neuhausen/Erms

Nach dem Sieg vom vergangenen Wochenende möchten die Laupheimer Handballer an ihre gute Leistung anknüpfen und auch im Auswärtsspiel der Handball-Württembergliga beim TV Neuhausen/Erms etwas Zählbares mitnehmen. Die Begegnung findet am Samstag ab 20 Uhr in der Hofbühlhalle statt.

„Neuhausen ist eine der Mannschaften, die ganz vorn in der Tabelle zu erwarten sind“, stimmt HRW-Trainer Roland Kroll seine Männer auf ein hartes Stück Arbeit ein. Mit nur einem Minuszähler rangiert der TV Neuhausen/Erms derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz der Württembergliga. Einzig im Heimspiel gegen die HSG Albstadt leistete sich das Team beim 24:24 einen Punktverlust. Ansonsten schlagen souveräne Erfolge auswärts in Oberstenfeld (25:21) und bei Alfdorf/Lorch (33:26) sowie zu Hause gegen Lauterstein (31:27) zu Buche. Mit diesen Erfolgen untermauerten die Ermstäler ihre Ambitionen auf eine gute Platzierung am Ende der Saison. „Prunkstück der Neuhausener ist die Abwehr mit sehr guten Torhütern dahinter“, stellt der Laupheimer Trainer seine Spieler auf ein zähes Ringen um jeden Torerfolg ein. Aber auch in der Offensive verfügt der TVN über Qualität. „Im Angriff haben sie viel Wurfkraft im Rückraum“, analysiert Kroll und hofft dabei auf eine ähnlich starke HRW-Abwehrleistung wie zuletzt.

Überhaupt möchten die Laupheimer an die engagierte Mannschaftsleistung anknüpfen, die sie am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen die SG Lauterstein gezeigt haben. Dazu wollen sie wieder in der Abwehr als starker Verbund auftreten und Ballgewinne provozieren, um diese in schnelle Tempogegenstößen mit Toren umzumünzen. „Wir müssen das Selbstvertrauen durch den Heimsieg gegen Lauterstein mitnehmen und eine ähnliche Leistung auf die Platte bringen, wenn wir in Neuhausen etwas mitnehmen wollen“, fordert Coach Kroll. Dabei ist allerdings noch unklar, ob auch alle seine Spieler einsatzfähig sind. „Bei uns sind einige Spieler gesundheitlich angeschlagen, da müssen wir schauen, wie sich das entwickelt.“