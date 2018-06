HRW trifft auf Klub-WM-Teilnehmer

Können Kängurus Handball spielen? Diese nicht ganz ernst gemeinte Frage will der australische Meister Sydney Uni HC auf seiner Europatournee auch in Laupheim am Sonntag, 20. Dezember, ab 17 Uhr gegen den HRW durch eine entsprechenden Leistung eindeutig mit ja beantworten.

Für die Laupheimer Handballfans ist die Frage spätestens seit November vergangenen Jahres eindeutig beantwortet, als mit Tim Anderson der erste Australier seine Zelte für einige Monate beim HRW aufschlug und durch seine herzliche Art sowohl auf, als auch neben dem Spielfeld schnell alle Herzen gewann. Zurück in „Down Under“ überzeugte er sein Heimat-Team von der Handballbegeisterung an der Rottum und wie toll es wäre, dort einen Zwischenstopp mit einem Spiel einzulegen. Zum ersten Mal in seiner Geschichte kommt diese australische Mannschaft nun nach Europa – und man darf gespannt sein, wie sich das Studententeam schlagen wird.

Nationalteam zahlt Flüge selbst

Immerhin ließen die Australier beim IHF Super Globe – der Vereinsweltmeisterschaft in Katar – mit einem vierten Platz aufhorchen und waren das bestplatzierte nicht-europäische Team. Vieles ist anders im Handball am anderen Ende der Welt – vom niedrigen Stellenwert den der Sport genießt angefangen, über die fehlende nationale Liga, bis hin zu einem Nationalteam, in welchem die Spieler ihre Flüge selbst zahlen müssen. Und dann war da natürlich auch noch der Vorfall, als der Handball-Weltverband IHF vergangenes Jahr Australien kurzerhand von der WM ausschloss, um Deutschland nachzunominieren.

Trotz allem hat sich der Sydney Uni HC in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt – und hat in Australiens größter Stadt ein tolles Handball-Projekt auf die Beine gestellt. Seit 2012 hat der Sydney Uni HC die australischen Meisterschaften sowie die Ozeanien-Championships dominiert und sich jeweils für die Vereinsweltmeisterschaft qualifiziert.

Dieses Jahr hat das Team beim IHF Super Globe erstmals auch auf internationaler Bühne richtig für Furore gesorgt. Der Sydney Uni HC, der vom gebürtigen Hamburger Philipp Enders und dem polnischen Co-Trainer Adam Molenda betreut wird, schlug im Viertelfinale überraschend den Vorjahresfinalisten Al Sadd aus Katar und drang damit unter die vier besten Teams vor. Dort trafen die Australier auf den MKB Veszprem und hielten – zum Ärger von deren Coach Carlos Ortega – bis zur 40. Minute (12:15) ganz prima mit. Nach einer letztlich aber klaren Niederlage trafen die Australier im Spiel um Bronze dann auf den FC Barcelona, der zuvor gegen den späteren Sieger Füchse Berlin gescheitert war. Und obwohl es auch gegen den Champions-League-Sieger des Vorjahrs eine 20:30-Niederlage setzte, waren viele Experten überrascht, wie gut der australische Meister mithalten konnte.

Nun kommt das Team also erstmals nach Europa und so können die Verantwortlichen des HRW Laupheim den Handball-Fans aus der Region noch mal ein echtes Schmankerl im Doppelpack vor Weihnachten bieten. Denn am Abend vorher empfangen die Laupheimer in der Württembergliga im Derby den SC Vöhringen (Samstag, 19. Dezember, 19.30 Uhr in der Rottumhalle).

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass ein australisches Handballteam an der Rottum gastiert. In der Vereinschronik der Laupheimer Handballer ist ein Freundschaftsspiel im Jahre 1930 „zugunsten des Turnhallenbauvereins gegen eine australische Mannschaft“ zu finden. Damals wurde Handball üblicherweise im Großfeld auf Rasen im Freien gespielt, eine große Sporthalle wurde daher herbeigesehnt. Über das Ergebnis der Partie findet sich in der Chronik kein Hinweis, aber die Sporthalle wurde gebaut und Handball konnte in Laupheim fortan auch in der kalten Jahreszeit gespielt werden.