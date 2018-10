HRW steht vor wichtigem Heimspiel

Ein wichtiges Heimspiel steht dem HRW Laupheim am kommenden Sonntag um 18 Uhr in der Handball-Württembergliga bevor: Die Rot-Weißen treffen auf die HSG Ostfildern, die derzeit den vorletzten Tabellenplatz belegen. Nach der verpatzten Begegnung gegen Schlusslicht HC Hohenems ist der HRW auf Wiedergutmachung aus.

„Es ist wichtig, dass wir in diesem Spiel von Anfang an wach sind“, schwört HRW-Trainer Mihut Pancu seine Mannschaft auf den Gegner Ostfildern ein. „Vor allem im Angriff müssen wir unsere Tore werfen.“ Damit bezieht er sich auf das vergangene Spiel gegen den HC Hohenems, bei dem der HRW nicht gut in das Spiel fand und insbesondere im Angriff nicht die gewünschte Leistung brachte. So verloren die Rot-Weißen diese Begegnung gegen den Aufsteiger aus Österreich am Ende sogar deutlich mit 18:23 (10:10). „Das war eine wirklich unnötige Niederlage“, befand der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann. „Der Gegner hat über Härte und Kampf das Spiel für sich entscheiden können. Da hätte ich mir mehr Gegenwehr von uns gewünscht.“ Der HRW rutschte dadurch zwar nur einen Platz ab, jedoch hätten die Laupheimer Handballer mit einem Sieg den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern können.

Zwei erfahrene Führungsspieler

Wie der vorige Gegner Hohenems ist auch die HSG Ostfildern gerade erst in die Württembergliga aufgestiegen und hat noch nicht gut in die Saison gefunden: Mit lediglich einem Sieg aus den bisher absolvierten sechs Begegnungen steht die Handballspielgemeinschaft auf dem vorletzten Platz. „Ostfildern ist eine sehr junge Mannschaft mit den zwei erfahrenen Führungsspielern Dennis Saur und Mihailo Durdevic“, warnt der HRW-Vorsitzende Stührmann.

Ostfildern sicherte sich in der vergangenen Saison noch die Meisterschaft in der Landesliga-Staffel II und ist dementsprechend euphorisch in diese Saison gegangen. In der Württembergliga konnten die Ostfildener allerdings ihr Potenzial noch nicht abrufen. Soweit die Ähnlichkeiten zum HC Hohenems, die Rot-Weißen dürften also gewarnt sein.

So werden die Laupheimer in dieser Begegnung sicher noch konzentrierter zu Werke gehen, um nicht auch noch gegen den zweiten Aufsteiger wichtige Punkte liegen zu lassen – zumal es sich um ein Heimspiel handelt. Vor den eigenen Fans wird der HRW daher alles daransetzen wollen, das Spiel am Sonntag für sich zu entscheiden und sich damit aus dem Tabellenkeller ein wenig wegzuarbeiten.