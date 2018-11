HRW steht massiv unter Druck

Der HRW Laupheim tritt in der Handball-Württembergliga Süd am Sonntag um 17 Uhr auswärts beim TSV Wolfschlugen an. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge stehen die Rot-Weißen erneut vor einer sehr schwierigen Begegnung gegen den Tabellendritten.

„Es wird wichtig sein, auf eine starke Abwehr zurückgreifen zu können“, sagt HRW-Trainer Mihut Pancu. „Phasenweise haben wir das im vergangenen Spiel schon gezeigt. Wir müssen das nun aber auch über die kompletten 60 Minuten durchhalten, um gegen den Turn- und Sportverein für eine Überraschung sorgen zu können.“ Zuletzt hatte sich der HRW Laupheim gegen den TSB Schwäbisch Gmünd gar nicht schlecht geschlagen. Die Rot-Weißen verloren zwar schlussendlich deutlich mit 24:31, konnten jedoch gerade in der ersten Halbzeit mit dem Tabellenersten mithalten. So war der HRW in der 15. Minute durch ein Tor von Zugang Roland Kroll in Führung und beim Stand von 11:13 lediglich mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeitpause gegangen. Nach dem Seitenwechsel hatten dann die Fehler beim HRW gerade in der Abwehr zugenommen, wodurch dem Gegner oft freie Wurfsituationen geschenkt wurden. „Man darf nicht vergessen: Wir haben hier gegen den Tabellenersten gespielt“, sagte HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Dafür haben wir ein gutes Spiel gemacht und gerade in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir mit jeder Mannschaft mithalten können. Auch wenn es in diesem Fall leider für keine Punkte gereicht hat.“

Solide Abwehrarbeit ist gefordert

In der vergangenen Saison hat der HRW Laupheim das Heimspiel gegen Wolfschlugen deutlich mit 34:28 für sich entscheiden können und das Auswärtsspiel mit 18:30 verloren. Besonders gut bei den Wolfschlugern ist Marcel Planitz. Die Rot-Weißen wissen um die Stärke des Rückraumspielers, da er früher schon bei der TSG Söflingen spielte. Ansonsten zeigte das Team von Trainer Veit Wager in den bisherigen Spielen eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung, gepaart mit einer sehr starken Offensive. „Wir müssen schauen, dass wir eine solide Abwehr stellen, um dem starken Angriff der Wolfschluger entgegenzuwirken“, analysiert HRW-Trainer Mihut Pancu. Am vergangenen Wochenende hat der TSV Wolfschlugen die erste Niederlage der laufenden Saison hinnehmen müssen und dürfte gegen den HRW auf Wiedergutmachung aus sein.

Doch die Rot-Weißen wollen alles daransetzen, in diesem schwierigen Auswärtsspiel für eine Überraschung zu sorgen. Bei der Begegnung wird erneut Stammspieler Kenan Durakovic aussetzen müssen, da er wegen seiner Blauen Karte im Spiel gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim für vier Spiele gesperrt wurde.