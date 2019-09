HRW startet gegen Meisterschaftsfavorit

Die Handballer des HRW Laupheim starten mit einem Heimspiel in die neue Saison in der Württembergliga Süd. Gegner am Sonntag um 18 Uhr in der Rottumhalle ist der TSV Deizisau, der die vergangene Saison auf dem vierten Tabellenplatz abschloss. „Das ist gleich eine große Aufgabe für uns, schließlich ist der TSV ein Top-Kandidat auf die Meisterschaft", warnt Trainer Mihut Pancu vor dem ersten Saisongegner.

Zunächst gilt für die Laupheimer, mit einer ganz anderen Einstellung in die Begegnung zu gehen als zuletzt beim Pflichtspiel-Auftakt gegen den EK Bernhausen. Bei der Niederlage im Pokalspiel gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Bezirksligisten zeigte sich insbesondere die Abwehr in desolatem Zustand. „Wir wissen, dass wir ein schlechtes Pokalspiel gemacht haben“, räumt HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann ein. „Aber ich bin mir sicher, dass wir gegen Deizisau ein ganz anderes Gesicht zeigen werden.“

Wenn er damit Recht behalten sollte, war die Niederlage am vergangenen Wochenende in Filderstadt wohl eine Art Weckruf zum Start in die Punkterunde. „Wir wissen auch aufgrund des schlechten Pokalspiels daher zum Start in die Saison nicht genau, wo wir stehen“, erläutert Sven Stührmann, zumal die Langzeitverletzten Roland Kroll und Daniel Amann noch nicht einsatzbereit sind.

Doch auch mit einer anderen Einstellung der Rot-Weißen wird es nicht leicht, gegen den Aufstiegsaspiranten zu punkten. Der TSV Deizisau verfügt über eine kompakte, spielstarke Mannschaft mit einer aggressiveren 6:0-Deckung. Dahinter stehen zwei starke Torhüter, die mit der Abwehrformation gut harmonieren. Im Angriff verlässt sich ihr Trainergespann Olaf Steinke und Christoph Lachenmayer auf die Klasse der guten, schnellen und individuell gut ausgebildeten Spieler. Aber es gibt auch Hoffnung: Nach dem Abstieg aus der Baden-Württemberg-Oberliga im Jahr 2018 hatte der TSV Deizisau im ersten Jahr in der Württembergliga einen Umbruch in der Mannschaft zu managen. Und dieses Jahr gibt es erneut einen Umbruch im Team: Sechs Abgängen stehen sechs Zugänge gegenüber. Somit ist auch schwer einzuschätzen, wie gut die neuen Spieler bei Deizisau schon in das Spielsystem integriert sind und wo der TSV mit seinem Leistungspotenzial gerade genau steht.

Württembergliga ist das Ziel

Mit einem anderen Problem haben beide Mannschaften zu kämpfen: der Spielklassen-Strukturreform. Da es ab der Saison 2020/21 statt bisher zwei nur noch eine eingleisige Württembergliga gibt (SZ berichtete), wird sich der Kampf um eine gute Platzierung verschärfen. Denn voraussichtlich alle Mannschaften ab Platz acht werden in eine der beiden neu gegründeten Verbandsligen absteigen. Die beiden Tabellenletzten rutschen sogar zwei Ligen bis in die Landesliga ab. „Unser Ziel für das Saisonende ist daher natürlich Platz sieben, um in der Liga zu bleiben“, proklamiert HRW-Vorsitzender Helge Stührmann und bedauert: „Die ganze Strukturreform ist unglücklich für uns Vereine verlaufen, auch weil nun eine einzige Saison über die nähere Zukunft der Vereine entscheidet.“