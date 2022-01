HRW-Spielertrainer Kroll: „Die Mannschaft ist gut drauf“

Nach der wegen Corona verlängerten Winterpause greift der HRW Laupheim (10./11 Spiele/8:14 Punkte) mit einem Heimspiel gegen den SV Leonberg/Eltingen (7./10 Spiele/12:8 Punkte) wieder ins Geschehen in der Handball-Württembergliga ein (Samstag, 20 Uhr, Herrenmahdhalle). Felix Gaber hat sich vorab mit dem 30-jährigen Spielertrainer Roland Kroll unterhalten.

Herr Kroll, wie ist die Mannschaft drauf nach der sechswöchigen Spielpause?

Wir sind unheimlich froh, dass wir jetzt wieder spielen dürfen. Anfang des Jahres war wegen der Corona-Lage schon eine gewisse Unsicherheit da. Die Mannschaft ist gut drauf, wir haben ja nur zwischen Weihnachten und Neujahr anderthalb Wochen nicht trainiert. In den übrigen Einheiten haben die Spieler super mitgezogen, alle sind topfit.

Was ist die Zielsetzung für das anstehende Heimspiel gegen Leonberg/Eltingen?

Wir wollen die Partie natürlich gewinnen. Wir haben ein Heimspiel und uns für die Rückrunde etwas vorgenommen. Wir sind gut vorbereitet auf den SV.

Wie geht die Mannschaft damit um, dass nun in der Herrenmahdhalle gespielt werden muss?

Von den 14 Leuten, die am Samstag im Kader stehen werden, waren acht schon als Kinder als Wischer bei Spielen in der Herrenmahdhalle dabei. Für diese ist es etwas ganz Besonderes dort zu spielen. In der Herrenmahdhalle herrscht einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Die wird uns hoffentlich auch zusätzlich pushen. Darüber hinaus trainieren wir ja auch zweimal pro Woche in der Herrenmahd.

Wie sieht es personell für Samstag aus?

Bis auf Tim Anderson sind wir komplett. Er spielt gerade für Australien bei den Asienmeisterschaften.

Fernab des Spielbetriebs in der Württembergliga läuft die EM in Ungarn und der Slowakei. Was trauen Sie dem deutschen Team zu?

Die Mannschaft hat mit Alfred Gislason einen umheimlich guten Trainer. Die Mannschaft ist zwar im Neuaufbau, hat aber eine gute Mischung und ist in der Lage ein sehr gutes Turnier zu spielen. Ich traue dem Team zu, die Vorrunde zu überstehen und auch die Zwischenrunde. In der K.-o.-Runde wäre dann alles möglich. Abzuwarten bleibt insgesamt, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf das Turnier haben wird.