HRW-Spielertrainer Kroll: „Das wird eine sehr schwierige Aufgabe“

Der Tabellenelfte HRW Laupheim (12:18 Punkte) ist in der Handball-Württembergliga am Freitagabend beim Zweiten, dem VfL Waiblingen (26:6 Punkte), gefordert (Anwurf: 20.30 Uhr). Felix Gaber hat sich vor der Partie mit HRW-Spielertrainer Roland Kroll unterhalten.

Herr Kroll, in der vergangenen Woche ist das Spiel beim Tabellenvorletzten TSV Alfdorf/Lorch wegen sieben Corona-Fällen beim HRW abgesagt worden. Wie ist die Mannschaft aktuell drauf?

In der vergangenen Woche haben wir nicht mehr trainiert. Erst am Dienstag dieser Woche gab es wieder eine Einheit, in der auch einige Rückkehrer aus der Quarantäne dabei waren. Die Trainingspause war diesen Spielern auch anzumerken, sie konnten nicht vollständig mittrainieren. Im Abschlusstraining am Donnerstag ist es dann besser gelaufen, auch weil wieder mehr Spieler dabei waren. Auch da haben wir nur dosiert trainiert, damit wir am Freitag bestmöglich drauf sein können.

Mit dem Tabellenzweiten Waiblingen steht am Freitagabend eine schwere Aufgabe für den HRW auf dem Programm. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Das wird eine sehr schwierige Aufgabe. Waiblingen hat eine sehr starke Mannschaft mit unheimlich viel Qualität. Einige VfL-Spieler haben auch schon in der 1. oder 2. Bundesliga gespielt. Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offenhalten und dann schauen wir am Ende was rauskommen wird. Wir müssen auch einfach wieder in einen gewissen Rhythmus finden. Waiblingen ist klarer Favorit. Danach stehen mit Albstadt, Unterensingen und Alfdorf/Lorch drei extrem wichtige Spiele an. Dafür wollen wir uns Selbstvertrauen holen.

Wie sieht es personell aus?

Robin Pohl wird voraussichtlich nicht spielen können wegen Knieproblemen. Dafür sind Kenan Durakovic und Timo Remane wieder einsatzfähig. Das freut mich ungemein. Max Reiner wird leider ausfallen. Er hat sich eine Sehne im Finger gerissen und wird wohl noch drei bis vier Wochen fehlen.