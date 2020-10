HRW siegt bei hochgehandeltem Club

Die Handballer des HRW Laupheim haben etwas überraschend auswärts beim TSV Alfdorf/Lorch mit 25:24 (9:9) gewonnen. Mit diesem Erfolg sind die Rot-Weißen nun endgültig in der neuen eingleisigen Württembergliga angekommen und kletterten in der Tabelle auf einen Platz im Mittelfeld.

„Auch wenn der Sieg knapp war, war er unter dem Strich auch verdient“, resümierte HRW-Trainer Roland Kroll. „Das war einfach eine super Mannschaftsleistung.“ Nicht unbedingt zu erwarten war der Erfolg aus mehreren Gründen: In der Vorsaison brillierten die Laupheimer nicht gerade in auswärtigen Hallen. So wurde das erste Pünktchen damals erst am elften Spieltag beim Drittletzten Gerhausen eingefahren. Zudem galt der jetzige Gegner Alfdorf/Lorch als Meisterschaftsfavorit, in der Vorsaison war der TSV Tabellendritter in der Nord-Staffel geworden und hatte sich danach mit zwei namhaften Akteuren verstärkt. Aber vielleicht war es gerade die Rolle als Underdog, die es den Rot-Weißen ermöglichte, ganz frei aufzuspielen – und zu kämpfen bis zum Umfallen, wollte man sich doch keine Klatsche gegen den vermeintlichen Favoriten einfangen. „Wir haben über 60 Minuten eine mega Abwehr gespielt und hatten dahinter einen super Torhüter“, lobte der HRWCoach seine Mannschaft. Die Einstellung seines Teams imponierte Kroll sogar so sehr, dass er auf seine eigene Einwechslung verzichtete, um den Rhythmus des Teams nicht zu stören.

„Normalerweise hätten wir zur Halbzeit führen müssen“

Beim Stand von 9:9 ging es in die Halbzeitpause. „Normalerweise hätten wir zur Halbzeit führen müssen, aber Dragan Jerkovic im Tor des TSV hat uns das Leben mehr als schwer gemacht“, analysierte Kroll. So ließen die Laupheimer in den letzten fast sieben Minuten der ersten Hälfte zwar keinen Gegentreffer der Hausherren zu, erzielten aber ihrerseits auch kein Tor gegen Jerkovic, der neben dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Adrian Pfahl der zweite namhafte Zugang von Alfdorf/Lorch gewesen ist.

Nach dem Seitenwechsel behielten die Laupheimer all ihre Stärken bei, doch Adrian Pfahl zeigte in dieser Phase seine Klasse und führte seine Mannschaft beim 14:11 zu einer Drei-Tore-Führung (39.). „Adi Pfahl hat uns in dieser Phase vor riesige Aufgaben gestellt“, zollte der HRW-Coach dem Zugang der Gastgeber Respekt. „Doch umso erfreulicher war, dass wir nie aufgegeben, weiter um jeden Ball gefightet und so den Rückstand nicht nur egalisiert haben, sondern selbst in Führung gingen.“ Nun stand also der TSV Alfdorf/Lorch unter dem Druck eines Rückstands und sah sich einer Gästemannschaft gegenüber, die nicht nur am Sieg schnuppern, sondern auch die zwei Punkte mitnehmen wollte. Die Spannung bestand bis zum Spielende, denn nur 19 Sekunden vor Ende der Partie glich der TSV zum 24:24 aus. Doch nur sechs Sekunden danach setzte Tim Rodloff mit seinem sechsten Treffer den Schlusspunkt unter einen anschließend viel umjubelten Auswärtssieg der Rot-Weißen.

„Eine tolle Mannschaftsleistung“

„Heute kann man keinen Spieler herausheben“, sagte HRW-Trainer Kroll. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung, auf die wir aufbauen möchten.“ Nächster Gegner der Laupheimer ist nun am kommenden Samstag zu Hause der SV Leonberg/Eltingen (Spielbeginn: 20 Uhr).