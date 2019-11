HRW setzt Heimserie fort

Auch im sechsten Heimspiel der laufenden Saison in der Handball-Württembergliga Süd ist der HRW Laupheim ungeschlagen geblieben. Die Rot-Weißen gewannen gegen die HSG Ostfildern mit 36:30 (21:17) und spielten sich mit 11:9-Punkten auf dem fünften Tabellenplatz fest.

„Wir haben heute einen sehr konzentrierten Auftritt mit hohem Tempo gezeigt“, bilanzierte der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann. „Die Zuschauer haben heute ordentlich Stimmung gemacht und uns vorn wie hinten angetrieben.“

Die Begegnung begann allerdings auf Augenhöhe, keine der beiden Mannschaften konnte sich in den Anfangsminuten richtig absetzen. So stand es nach 15 Minuten 9:8 für den HRW. Doch nach einer Auszeit des Gegners drehten die Laupheimer auf und legte einen 5:1-Lauf hin. Die Rot-Weißen ruhten sich nicht auf der Fünf-Tore-Führung aus, sondern spielten weiter mit viel Tempo von hinten raus und machten gerade über die erste und zweite Welle viele Tore. Großen Anteil daran hatte auch Torhüter Luka Orsolic, der mit 22 gehaltenen Bällen eine sehr starke Leistung zeigte und auch die Angriffe schnell auslöste. So zwang der HRW den Gegner beim Spielstand von 16:10 keine zehn Minuten nach der ersten Auszeit gleich zur zweiten. Nach dieser kamen die Gäste wieder heran und verkürzten auf 14:17 (25.). Beim Spielstand von 21:17 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel sahen die rund 250 Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung. Sehr überzeugend war in dieser Phase vor allem HRW-Zugang Raphael Groß, dem bei seinem Heimspiel-Debüt sieben Tore gelangen. Zudem konnte sich seine Trefferquote mit 63 Prozent sehen lassen. Nach einem 3:0-Lauf der HSG sah sich auch das Laupheimer Trainerteam – dies bildeten an diesem Tag Raphael Büchele, Tim Rodloff und Philipp Zodel – beim Stand von 26:24 gezwungen, eine Auszeit zu nehmen.

Danach begann dann die Zeit von Tim Anderson und Luca Geiß, die für viel Schwung über die rechte Laupheimer Seite sorgten. Beiden gelangen zusammen neun Treffer, allein vier davon in den letzten zehn Minuten. Letztlich gelang dem HRW durch eine starke Teamleistung ein 36:30-Erfolg gegen die HSG Ostfildern. „Wir als Verein sind sehr froh, dass die mannschaftsinterne Vertretung Roland Krolls so gut geklappt hat, und das war nur möglich, weil Mannschaft und Trainer in der Vorbereitung unter der Woche so engagiert und fokussiert waren“, so Helge Stührmann. Doch der HRW will sich nicht auf dem Sieg ausruhen. „Wir werden uns genauso konzentriert auf den nächsten Gegner vorbereiten“, sagte Torhüter Raphael Büchele.

Bemerkenswert war ebenfalls, was Frank Ziehfreund, Trainer der HSG Ostfildern über Tim Rodloff nach dem Spiel sagte: „Ich bin beeindruckt von der Leistung Tims und ich beneide euch, dass ihr einen so starken Spieler in den eigenen Reihen habt. Zudem denke ich, dass ihr eine der stärksten ersten Sieben der Württembergliga habt.“