HRW setzt auf Kontinuität

Der HRW Laupheim hat personelle Weichen für eine Zukunft in der Handball-Württembergliga gestellt. Die Rot-Weißen verlängerten den Vertrag mit Trainer Roland Kroll. Darüber hinaus bleibt auch Leistungsträger Robin Pohl der Mannschaft erhalten. Die Vereinbarungen mit beiden ist unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Spielzeit.

„Wir freuen uns sehr, zwei so wichtige Integrationsfiguren des Laupheimer Handballs weiterhin in unseren Reihen zu wissen“, betont der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann erleichtert und fügt hinzu: „Mit diesen beiden Zusagen bleiben wir unserer Linie treu, den Stamm unserer ersten Mannschaft aus Eigengewächsen zu stellen.“ Dennoch seien Ergänzungen wichtig und natürlich auch willkommen, um das Niveau für die Handball-Württembergliga konstant zu halten.

Auch Trainer Roland Kroll freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Unter dem Strich ist es einfach so, dass mir meine neue Aufgabe unheimlich viel Spaß macht und ich mich auf alles freue, was in den nächsten eineinhalb Jahren noch auf mich zukommt.“ Er wird künftig von Torhüter Raphael Büchele als Co-Trainer unterstützt, der wie Kroll alle Jugendteams bei den Rot-Weißen durchlaufen hat und immer wieder als Schlussmann in der ersten Mannschaft aushilft, wenn Not am Mann ist. „Mit Raphi Büchele habe ich den optimalen Co-Trainer gefunden, weil er als Torhüter noch mal einen anderen Blick auf das Spiel hat“, betont Roland Kroll. „Davon kann ich sehr profitieren.“ Außerdem habe Büchele als Typ ein großartiges Standing in der Mannschaft und im Verein. „Damit haben wir nun ein Duo, von dem wir uns erhoffen, weiterhin attraktiven Handball zu spielen und nachhaltig etwas zu gestalten“, blickt Stührmann voraus.

Pohl ist „Säule der Kaderplanung“

Mit Robin Pohl bleibt den Rot-Weißen nicht nur einer ihrer Leistungsträger weiter erhalten, der sowohl im Angriff auf der rechten Rückraumposition wie auch in der Verteidigung im Innenblock nur schwer zu ersetzen ist. „Er ist einer der Säulen in unserer Kaderplanung“, räumt Helge Stührmann ein. Und Trainer Kroll sieht das ähnlich: „Gerade jetzt, wo er verletzt ist, mussten wir sehr viel investieren, um diese Lücke einigermaßen schließen zu können. Wir freuen uns alle, wenn er wieder auf Torejagd gehen kann.“

Da neben Pohl auch derzeit der zweite Innenblock-Verteidiger Philipp Zodel längere Zeit verletzt ausfällt, ist Kroll über die Leistungen seiner Mannschaft hocherfreut. „Es ist schon imponierend, wie unsere jungen Spieler diese Ausfälle auffangen“, so der HRW-Trainer. „Denn inzwischen stellen wir gemeinsam mit unseren drei Torhütern eine der besten Abwehrreihen in der Württembergliga.“ Zu dieser guten Leistung trage auch Zugang Raphael „Toni“ Groß bei. „Toni ist eine absolute Verstärkung für uns. Dass er sich so schnell und reibungslos integriert hat, zeigt, dass unsere Mannschaft funktioniert“, erläutert Kroll. Dennoch sei sein Team weiterhin gefordert. „Platz fünf sieht auf den ersten Blick ziemlich gut aus und fühlt sich auch gut an“, sagt Kroll, gibt aber zu bedenken: „Blickt man etwas genauer auf die Tabelle, sind alle Mannschaften zwischen dem vierten und dem zehnten Platz so eng beisammmen, dass jedes einzelne Spiel, jeder einzelne Punkt, am Ende entscheiden kann.“ Daher sei es nach wie vor von zentraler Bedeutung, dass alle an einem Strang ziehen – so wie es bisher vor allem in den Heimspielen zu sehen gewesen ist, in denen die Rot-Weißen während der gesamten Vorrunde ungeschlagen blieben.