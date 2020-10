HRW setzt auf Erfahrung und jugendlichen Elan

Wie man an Tickets kommt: Der Handball-Württembergligist HRW Laupheim wird in dieser Saison keine Dauerkarten verkaufen. Um die Anforderungen eines personalisierten Ticketverkaufs erfüllen zu können und dynamisch, unter Einhaltung der Abstandsregeln auch Familien oder Gruppen von bis zu vier Personen aus einem Haushalt zusammensetzen zu können, wird es Eintrittskarten nur online per Ticketsystem geben. Das teilt der HRW mit. Eine Abendkasse gibt es daher nicht. Für Getränke ist gesorgt, Speisen gibt es zunächst nicht.

In einem Online-Ticketportal werden nach Vereinsangaben nur Sitzplätze buchbar sein. Insgesamt sind rund 130 Plätze verfügbar. Gästefans sind laut HRW im Hygienekonzept nicht zugelassen – bis auf ein kleines Kontingent von drei Karten für Busfahrer und Offizielle des Gastvereins. Das wird auch die Laupheimer auswärts gleichlautend betreffen, das heißt, zu Auswärtsspielen können keine HRW-Fans die Mannschaft in der Halle unterstützen.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter hrw-laupheim.de.