HRW schlägt Aufsteiger Altenstadt

Trotz des Ausfalls des verletzten Stammspielers Robin Pohl hat der HRW Laupheim in der Handball-Württembergliga Süd das Heimspiel gegen den Aufsteiger TV Altenstadt gewonnen. Der HRW siegte mit 26:25 (10:9).

„Wir haben heute über 50 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagt HRW-Trainer Roland Kroll nach dem Schlusspfiff. „In den letzten paar Minuten führten aber kleine Unkonzentriertheiten zu Ballverlusten im Angriff, sodass die Gäste nochmal aufholen konnten.“

Gleich zu Beginn starteten die Rot-Weißen gut und lagen nach 15 Minuten durch ein Tor von Tim Hafner mit 4:1 in Führung. Doch die Gästen erzielten danach drei Treffer in Folge und glichen somit zum 5:5 aus. Bis zur Halbzeitpause begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe und es kam zu einigen Führungswechseln. Kurz vor dem Ende ersten Hälfte erzielte Julian Nief das 10:9 und so ging Laupheim mit einer Führung in die Pause.

Zu Beginn von Durchgang zwei drehte der HRW dann richtig auf und baute den Vorsprung durch einen 5:0-Lauf auf 15:9 aus (35.). In dieser Phase überragte vor allem Linksaußen Timo Remane, der drei Tempogegenstoßtore markierte. Mit sechs Treffern war er am Ende auch Laupheims bester Torschütze. Die Fünf-Tore-Führung hielt die Mannschaft von Trainer Roland Kroll bis zehn Minuten vor Spielende. Dann verließ die Rot-Weißen auch etwas das Glück. Der HRW verlor im Angriff oft den Ball und der Gegner kam bis auf ein Tor heran. Doch die Laupheimer blieben in dieser Situation cool und gewannen schlussendlich verdient mit 26:25.

Am kommenden Sonntag spielt der HRW Laupheim auswärts gegen den SKV Unterensingen, der zurzeit auf dem fünften Tabellenplatz steht. Die Laupheimer sind aktuell Sechster. Für alle HRW-Anhänger: Zu dieser Begegnung wird auch ein Fanbus um 14.15 Uhr an der Bühler Halle abfahren.