HRW-Saison endet mit Niederlage

Nach einer engagierten Leistung in der ersten Halbzeit hat der HRW Laupheim sein letztes Heimspiel in der Handball-Württemberglida Süd gegen den SKV Unterensingen mit 27:31 (16:15) verloren. An der Tabellensituation änderte sich für die Rot-Weißen dadurch nichts, sie schließen die Saison auf Platz neun ab. „Mit unserem Spiel war ich nur teilweise in der ersten Halbzeit zufrieden“, resümierte HRW-Trainer Mihut Pancu die Begegnung und zog auch gleich eine Bilanz zur gesamten Saison: „Nachdem wir in der Hinrunde mit einigen Verletzten zu kämpfen hatten, ist die Endplatzierung schlussendlich für mich in Ordnung.“

Die Partie gegen Unterensingen begann sehr torreich. Beide Mannschaften ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen und zeigten sich abschlussstark. So kam es zu einem Zwischenstand von 10:8 nach 15 Spielminuten. Während sich die Rot-Weißen über das Positionsspiel ihre Möglichkeiten langsam erarbeiten mussten, kamen die Gäste oftmals durch schnelle Tempogegenstöße oder die zweite Welle zum Erfolg.

Dennoch ließen sich die Laupheimer nicht abschütteln und drehten in der Endphase der ersten Halbzeit das Ergebnis sogar noch zu ihren Gunsten. So machten die Hausherren unter dem starken Jubel der zahlreichen Zuschauer aus einem 11:15 (22.) ein 16:15 zur Pause. „In der gesamten ersten Halbzeit haben wir geduldig auf unsere Chancen gewartet und diese dann konzentriert vollendet“, freute sich Mihut Pancu.

Fehler auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich beide Teams fehlerhaft. So blieben Tore längere Zeit Mangelware. Dennoch erwischten die Unterensinger den besseren Start in die zweite Halbzeit und drehten die Führung bis zum 18:16 (36.) zu ihren Gunsten. Laupheim wiederum kam erst nach 6:15 Minuten zum ersten Treffer nach dem Seitenwechsel. Durch die zahlreichen Fehler auf beiden Seiten blieb die Partie aber bis zum 21:21 (45.) eng. Anschließend legten die Gäste aus Unterensingen einen Zwischenspurt ein und zogen vorentscheidend auf 26:21 (51.) davon. Nun plätscherte das Spiel der Schlusssirene entgegen und endete mit 27:31. „Leider haben wir in der zweiten Halbzeit den Faden verloren, sodass wir schlussendlich einen möglichen Erfolg leichtfertig aus der Hand gegeben haben“, analysierte Pancu.

Da nach diesem letzten Saisonspiel nun erst einmal Trainingspause bis Mitte Juni ist, verabschiedete HRW-Vorsitzender Helge Stührmann vor der großen Kulisse noch zwei verdiente Mitglieder. So wurde Kreisläufer Louis Dück verabschiedet, der kurzfristig bei den Rot-Weißen einsprang und parallel in der A-Jugend-Bundesliga spielte. Zudem verabschiedete Stührmann den langjährigen Trainer Hans „Jack“ Müller, der mit verschiedenen HRW-Teams dreimal aufgestiegen ist.