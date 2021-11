HRW rutscht ins untere Tabellenviertel

Durch eine 25:30 (14:13)-Niederlage gegen die SG Schozach-Bottwartal sind die Laupheimer Handballer wieder ins untere Tabellenviertel der Württembergliga gerutscht. Dabei wäre in der Partie in der Laupheimer Rottumhalle gegen die nun mit ebenfalls 8:14 Zählern punktgleichen Gäste durchaus mehr drin gewesen. Doch die beiden Gästetorhüter Philip Hämmerling und Thomas Fink erwischten beide einen Sahnetag und vereitelten eine Vielzahl an klaren Laupheimer Möglichkeiten.

In Halbzeit eins haderte Gästetrainer Henning Fröschle noch mit der schlechten Defensivarbeit seiner Mannen: „Hier sind wir zu passiv gewesen und nach hinten ausgewichen anstatt frontal richtig zu verteidigen.“ Auch HRW-Trainer Roland Kroll sah trotz einer 14:13-Führung nach dem ersten Durchgang schon eine der Ursachen für die Niederlage: „Hier lassen wird sieben oder acht klare Chancen frei vor dem Torwart liegen. Anstatt also mit mindestens plus fünf Toren in die Pause zu gehen, ist es nur ein Tor. Und danach haben wir dann auch noch schlecht verteidigt.“

Gleich zu Beginn verschenkten die Rot-Weißen zwei Konter, die nicht im Tor untergebracht wurden: Auch in der Folgezeit blieben die Gäste über 1:3, 5:7 und 7:9 in Front. Trotz Unterzahl durch eine Strafzeit kämpften sich die HRWler zurück ins Spiel und gingen durch drei Treffer in Folge durch Timo Remane, Tim Hafner und Tim Rodloff erstmals mit 10:9 in Führung (19.). Bis zum Pausenpfiff blieb es aber ein enges Spiel, zumal auch Raphael Büchele im Laupheimer Tor in Kombination mit seiner Abwehr davor ein ums andere Mal mit Paraden überzeugte.

Nach dem Wechsel blieben dann zunächst die Hausherren in der Rottumhalle am Drücker und legten erneut in Unterzahl durch Timothy Anderson auf 16:14 vor. Doch danach blieb das Tor der SG Schozach-Bottwartal wie vernagelt, Gästekeeper Thomas Fink zeigte seine Klasse und den HRWlern die Grenzen an diesem Abend auf. Vier Treffer in Folge zum 16:18 drehten die Partie wieder zugunsten der Gäste, die nun sehr offensiv verteidigten und dadurch auch einige Ballverluste der Laupheimer erzwangen. Trainersohn Fynn Fröschle wurde in dieser Phase zum entscheidenden Faktor: Auf der Mittelposition überzeugte er durch dynamische Antritte und starke Abschlüsse, fünf der sieben Gästetreffer gingen in dieser Phase auf sein Konto. Zu allem Überfluss verloren die Laupheimer mit Tim Hafner dann auch noch ihren besten Schützen der letzten Spiele durch eine Disqualifikation nach einer angeblichen Berührung bei einem Kontertreffer.

Aber Laupheim gab sich nicht geschlagen und Timo Remane hielt seine Farben mit drei Treffern in Folge in Reichweite beim 21:23 rund zehn Minuten vor Schluss. Doch Fynn Fröschle blieb bei den Gästen auch in dieser Phase weiter treffsicher mit drei Toren bei drei Versuchen zum 23:26, während die Laupheimer zu viele Chancen vergaben oder technische Fehler produzierten. Die Gäste sicherten die Führung bis zum Ende ab und gingen dank einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Durchgang als verdienter Sieger mit 25:30 vom Platz. Die HRWler dagegen mussten mit hängenden Köpfen den zahlreichen vergebenen Chancen nachtrauern, deren Verwertung zu einem lockeren Sieg gereicht hätte.

Mit vier anderen Teams haben die Rot-Weißen dadurch acht Pluspunkte auf dem Konto, liegen aber trotzdem im unteren Tabellenviertel der Württembergliga. Nächsten Samstag gastieren die HRWler dann beim Tabellenführer VfL Waiblingen (Spielbeginn: 20.30 Uhr) und haben nichts zu verlieren, ehe sie danach die punktgleichen SF Schwaikheim empfangen und ein Sieg Pflicht ist.