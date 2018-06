HRW rüstet personell weiter auf

Der Handball-Württembergligist HRW Laupheim hat mit Nico Matthes einen weiteren hochtalentierten Zugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 18-Jährige stößt vom bayerischen Bezirksoberligisten SC Ichenhausen zu den Rot-Weißen.

Mit Nico Matthes haben die Laupheimer auf der vakanten Kreisläuferposition eine echte „Kante“ für die nächste Spielzeit gewinnen können. Er ist 1,98 Meter groß, körperlich stark, und soll die Mannschaft sowohl am Kreis als auch im zentralen Abwehrblock ergänzen. „Nico ist hochmotiviert, leistungsorientiert Handball in Laupheim zu spielen“, so Laupheims Vorsitzender Helge Stührmann über den 18-Jährigen, der in einigen Probetrainings schon angedeutet hat, wozu er in der Lage ist. In der Talentschmiede des VfL Günzburg ausgebildet, schloss sich Matthes 2014 dem Handball-Internat des Bundesligisten Großwallstadt an. Doch an dem damals 15-jährigen nagte das Heimweh und so kehrte er nach einem Jahr wieder zurück nach Günzburg, wo er in der A-Jugend-Bundesliga spielte und sich sowohl körperlich als auch technisch weiterentwickelte. Mittlerweile in Bubesheim bei Günzburg wohnend, spielt er diese Saison beim SC Ichenhausen, dem Heimatverein von HRW-Trainer Klaus Hornung. Mit ihm und Torhüter Andreas Biller wird Matthes künftig die „bayerisch-schwäbische“ Fahrgemeinschaft nach Laupheim bilden.

Gespräche mit Duo laufen noch

Matthes ist nach Luca Geiß und Andreas Biller bislang der dritte Zugang für die kommende Saison beim HRW. Demgegenüber stehen als Abgänge Simon Krais (TG Biberach) und Daniel Wachter (studiert ab August in den USA). Ob noch weitere Zugänge geplant sind? „Handlungsbedarf besteht nur, wenn uns noch ein Spieler verlassen sollte“, so Stührmann. Bisher hätten fast alle Spieler aus dem derzeitigen Kader schon für die nächste Saison zugesagt. „Im Gespräch sind wir noch mit Constantin Striebel und Dennis Hartmann. Beide wollen wir natürlich vom Bleiben überzeugen. Beide sind wichtige Leistungsträger“, sagt der HRW-Vorsitzende und fügt hinzu: „Wenn alle bleiben, dann sind wir für die kommende Saison sehr gut aufgestellt.“ Für die laufende Spielzeit sei das vor der Saison gesteckte Ziel, Platz vier bis sechs, noch drin. „Dafür müssen wir unseren derzeitigen Negativlauf aber stoppen“, so Stührmann. Nächster Gegner des HRW ist am Sonntag, 5. März, im Heimspiel die MTG Wangen (Spielbeginn: 18 Uhr).

Mit Blick in die Zukunft soll auch die bereits feststehende Meisterschaft der zweiten Mannschaft der Rot-Weißen und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga ein wichtiger Baustein für den HRW bei der Talentförderung in den nächsten Jahren sein. Mit einem Doppelspielrecht ausgestattete Jugendspieler, die dann aus der momentan starken A- und B-Jugend kommen, sollen über die zweite Mannschaft an den Aktivenbereich herangeführt werden. So können sie sich in der Bezirksliga zeigen und beweisen, dass sie schon bereit sind für den Sprung in die Württembergliga. „Wir sind froh, dass einige Routiniers sowohl in der ,Ersten‘ wie in der ,Zweiten‘ den Kern bilden und dass wir viele junge, hungrige Spieler haben, die mit unseren hervorragenden Trainern Klaus Hornung und Hans Müller arbeiten wollen, um erfolgreich und mit Spaß Handball in Laupheim zu spielen“, so Stührmann. Nach seiner Ansicht sind die Aussichten für die kommenden Jahre damit positiv. (jo/feg)