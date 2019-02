HRW peilt zweiten Erfolg in Serie an

Der HRW Laupheim bestreitet in der Handball-Württembergliga Süd am Samstag sein erstes Heimspiel in diesem Jahr. Gegner in der heimischen Rottumhalle ist der HC Hohenems, der derzeit den vorletzten Tabellenplatz belegt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

„Wir gehen mit einer hohen Erwartung in diese Begegnung“, sagt der HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Im Hinrundenspiel haben wir nie richtig in das Spiel gefunden und sind oft am starken Torhüter der Österreicher gescheitert. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir das besser können.“

Der HRW hat in der vergangenen Begegnung mit 27:21 gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim gewonnen. Dabei war die gute Abwehrleistung der Rot-Weißen einschließlich Torhüter Fabian Federle der ausschlaggebende Faktor für den Sieg. Die Laupheimer zeigten sich gleich zu Beginn konzentriert in der Abwehr und konnten sich bis zur Halbzeitpause einen 15:11-Vorsprung erarbeiten. In den Anfangsminuten der zweiten Hälfte schwächelte der HRW, sodass Herbrechtingen-Bolheim in der 35. Minute den Anschlusstreffer zum 15:14 erzielte. Der HRW ließ sich davon jedoch nicht irritieren und spielte nach einer Auszeit von Trainer Mihut Pancu so wie in der ersten Hälfte weiter. Schlussendlich gewannen die Laupheimer verdient mit 27:21.

Der HC Hohenems konnte die zurückliegenden Spiele gegen die MTG Wangen und die SG Herbrechtingen-Bolheim – beide in heimischer Halle – für sich entscheiden und geht somit mit viel Selbstbewusstsein in die Begegnung gegen den HRW. „Zu Beginn der Saison fehlten den Österreichern viele Leistungsträger“, sagt HRW-Trainer Mihut Pancu. „Mittlerweile sind aber alle wieder fit und das wird eine ganz andere Mannschaft als im Hinrundenspiel sein. Wir müssen schauen, dass wir den Gegner nicht unterschätzen, nur weil er auf dem vorletzten Platz steht.“ Die Mannschaft von Spielertrainer Gernot Watzl verfügt über sehr athletische Spieler, die körperlich wahrscheinlich stärker als die Laupheimer sind. „Wir müssen alles reinhauen in diese Begegnung und gerade in der Abwehr an die Leistung vom vergangenen Samstag anknüpfen“, sagt der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann.

Die Laupheimer peilen den zweiten Erfolg in Serie an, um sich allmählich ins gesicherte Tabellenmittelfeld der Württembergliga vorzuarbeiten. Bei diesem Unterfangen hofft der HRW auch auf die Unterstützung vieler Fans.