HRW peilt dritten Sieg in Serie an

Aufgrund der im Landkreis Biberach seit Samstag ausgerufenen Alarmstufe gilt auch beim Heimspiel des HRW Laupheim in der Rottumhalle die 2-G-Regel. Zuschauer müssen nach HRW-Angaben zusätzlich eine FFP2- oder medizinische Maske in der Halle tragen.

Die Handballer des HRW Laupheim peilen im Heimspiel der Württembergliga gegen den SKV Unterensingen den dritten Sieg in Folge an. Die Vorzeichen dafür stehen recht günstig: Die Gäste sind Tabellenletzter mit nur einem Erfolg in den bisherigen sieben Saisonspielen. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn bei einer Niederlage rücken beide Mannschaften wieder bis auf zwei Punkte aneinander heran. Spielbeginn ist am Sonntag um 18 Uhr in der Rottumhalle.

Die Laupheimer haben derzeit einen Lauf. Mit zwei überzeugenden Vorstellungen sicherten sich die Rot-Weißen zuletzt zwei Siege in Folge. Dabei waren beide Spiele auf dem Papier keine Selbstläufer: Die HSG Albstadt überzeugte in den Jahren zuvor auch auswärts mit einer lauffreudigen und kampfbetonten Abwehr, woraus sie über schnelles Tempospiel zu leichten Toren kamen. Auch wenn es ein Heimspiel war, konnten die Laupheimer die Albstädter Stärken nicht nur kompensieren, sondern ihr eigenes Spiel durchbringen. So schlug am Ende ein recht deutlicher Fünf-Tore-Erfolg zu Buche. Ähnliche verhielt es sich, als die Laupheimer vor einer Woche auswärts beim Lokalrivalen HSG Langenau/Elchingen antraten. Die stets kampfbetonten Auseinandersetzungen sind zumeist für die Gäste ein schweres Pflaster.

Doch auch dort überzeugten die Laupheimer mit einer guten Mentalität und brachten ihr eigenes Spiel auf die Platte, sodass es am Ende wiederum einen Fünf-Tore-Erfolg gab. „Wir kommen mit dem Selbstvertrauen aus zwei Siegen und wollen unser nächstes Heimspiel vor unserem tollen Publikum gewinnen, dürfen aber Unterensingen nicht unterschätzen“, fordert HRW-Trainer Roland Kroll. So sollte es zumindest nicht am Selbstvertrauen hapern, wenn die Rot-Weißen am Sonntag den SKV Unterensingen in eigener Halle erwarten. Allerdings werden dabei wohl Fabian Federle und Felix Frasch ausfallen, der Einsatz von Tim Rodloff und Robin Pohl bleibt bis zuletzt fraglich.

Für die Gäste aus Unterensingen begann die Saison dagegen bisher eher ernüchternd. Aus den bisher absolvierten sieben Begegnungen konnte der SKV nur einen doppelten Punktgewinn verbuchen, alle anderen Partien verloren sie. „Unterensingen steht für mich sehr überraschend in der Tabelle etwas weiter unten“, warnt HRW-Trainer Roland Kroll. „Und wenn man die bisherigen Ergebnisse anschaut, erkennt man, dass die meisten Niederlagen sehr knapp waren.“ Dafür tat ihnen der Sieg besonders gut, schießlich ging es dabei gegen den Lokalrivalen TSV Wolfschlugen. Da aber Wolfschlugen zu den Mannschaften des oberen Tabellendrittels zählt, sollten sich die Laupheimer durchaus gewarnt fühlen. „Da sieht man schon, welche Qualität eigentlich in der Mannschaft steckt“, erläutert Kroll. Für die Rot-Weißen spreche allerdings das Heimrecht.